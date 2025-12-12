La Copa del Mundo aún no comienza y los boletos para los Cuartos de Final ya son los más cotizados del torneo. El hipotético enfrentamiento entre Argentina y Portugal en dicha instancia ha hecho que dichos boletos se empiecen a vender en 2 mil dólares, es decir, poco más de 36 mil pesos.

Este enfrentamiento sería el más caro de la Copa del Mundo, claro, comprando el boleto con la FIFA, ya que en sitios de reventa en donde se comienzan a comercializar las entradas, los precios ascienden hasta el millón de pesos, siendo la inauguración (México vs Sudáfrica) y el encuentro entre el Tri ante Corea del Sur en Guadalajara los más caros.

No es para menos, que el que puede ser el último enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se esté robando toda la atención, aunque, para que esto pase aún faltan mucha historia. Este partido se podría dar, si es que Argentina asegura el liderato del Grupo J en donde están situados Jordania, Austria y Argelia, así como Portugal asegure el sector K con Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje donde hay naciones africanas.

Desde este pasado jueves y hasta el 13 de diciembre, la FIFA comenzará con la tercera fase para la venta de boletos.

AO

