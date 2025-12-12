Los preparativos rumbo a la fiesta de la Copa del Mundo 2026 no paran, y este jueves se llevó a cabo el lanzamiento del Host City Ciudad de México.

En una presentación respecto a lo que será la capital mexicana previa y durante el Mundial 2026, destacó el anuncio del partido de leyendas entre México y Brasil, el cual se llevará a cabo el próximo 18 de abril de 2026 en el Estadio Azteca.

Asimismo, las Águilas del América se pronunciaron como patrocinadores del Host City de la CDMX, que también contará con un impresionante corredor cultural en el que se presentarán diversas exposiciones con temática futbolera en varios museos de la capital.

Se confirmó que la FIFA Fan Festival será en el Zócalo durante la Copa del Mundo, además de experiencias mundialistas por diferentes partes de la Ciudad de México: conciertos, figuras gigantes y torneos de futbol infantiles.

