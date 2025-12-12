El mexicoamericano, Brian Gutiérrez ya está en Guadalajara. El joven mediocampista aterrizó este viernes en la Perla Tapatía para cerrar los últimos detalles de su llegada a Chivas, para convertirse en su primera incorporación de cara al Clausura 2026.

Gutiérrez, visiblemente emocionado al ver a los aficionados que lo esperaban en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, destacó lo especial que significa para él incorporarse al Rebaño.

“Muchas gracias por recibirme. Estoy muy contento por lo que viene; es un sueño hecho realidad. ¡Arriba las Chivas!”, expresó.

El jugador cumplirá este mismo día con los exámenes médicos de rutina y posteriormente con las pruebas físicas en Verde Valle. Una vez aprobados estos procesos, el club anunciará oficialmente su llegada.

El mediocampista llega procedente del Chicago Fire, equipo con el que brilló durante varias temporadas en la MLS. Su transferencia tasada en aproximadamente 5 millones de dólares, según reportes, representa una de las operaciones más importantes del mercado invernal para el futbol mexicano.

A pesar de que su talento ya había despertado interés en el futbol europeo, el proyecto rojiblanco terminó por convencer al jugador de 22 años, reconocido por su creatividad, su visión ofensiva y su capacidad para desequilibrar en tres cuartos de cancha.

La institución tapatía prevé hacer oficial su fichaje en los próximos días a través de sus plataformas digitales, consolidando así a Gutiérrez como el primer refuerzo del Rebaño para la siguiente campaña y uno de los movimientos más destacados, rumbo al Clausura 2026.

