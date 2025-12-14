Este 14 de diciembre, Toluca recibirá a Tigres UANL en el Estadio Nemesio Díez para disputarse el juego de Final de Vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX . Te daremos los detalles del horario, plataformas y canales que transmitirán este encuentro explosivo entre los Felinos y los Diablos Rojos.

Este domingo, los Universitarios podrían conquistar su novena estrella en el torneo semestral de la Liga MX. Y no solo carga la ventaja del gol con el que Ángel Correa le dio la victoria (1-0) a los Felinos en "El Volcán", también con el hecho de que Tigres no ha sufrido para coronarse como campeón en casa ajena: de los ocho títulos que tienen en el balompié mexicano, seis los han ganado como visitantes.

La última ocasión fue en el Estadio AKRON, durante el Clausura 2023, donde los auriazules se apropiaron del hogar de Chivas y conquistaron su octava estrella. Y este domingo, en "El Infierno" ante los Diablos Rojos de Toluca, podrían repetir la hazaña y conquistar su novena estrella.

¿Qué necesita Toluca para ganar el Apertura 2025?

El equipo de los Diablos Rojos necesita ganar por dos goles en el partido de Vuelta para ser campeón. En esta instancia decisiva no hay ventaja deportiva, de modo que Toluca no podrá usar a su favor la posición en la tabla general.

Tal como lo dispone la reglamentación de la Fase Final del torneo de la Liga MX, si hay empate en el marcador total, el enfrentamiento se alargará treinta minutos; de continuar la igualdad de anotaciones tras esta compensación, sería momento de definir todo en penales.

Si Toluca empata o pierde, perderá la final y Tigres será campeón .

¿Qué canales transmitirán la Final de Vuelta entre Toluca y Tigres UANL?

No te pierdas el desenlace del certamen del balompié semestral de la Liga MX este domingo que se jugará en el Estadio Nemesio Diez, a partir de las 19:00 horas.

Canales de TV abierta:

Canal 5

Azteca 7

Canales de paga y otras plataformas de streaming:

TUDN

Vix Premium

Azteca Deportes Network

Fox

Fox One

Tubi

