En mayo pasado, los Diablos Rojos del Toluca pusieron fin a una racha de quince años sin campeonatos. Bajo la conducción de Antonio “Turco” Mohamed, el conjunto escarlata conquistó su undécimo título de Liga MX, rompiendo el dominio que las Águilas del América habían establecido durante casi dos años.

Siete meses después, Toluca vuelve a ilusionarse con un nuevo logro: el bicampeonato. Para alcanzarlo, deberá imponerse a Tigres en la Gran Final del Apertura 2025. En el duelo de ida, el cuadro regiomontano tomó ventaja al ganar 1-0, gracias a un gol de Ángel Correa, campeón del mundo con la Selección Argentina.

Aunque el actual monarca levantó el título en la Bombonera, la realidad es que, previo al Clausura 2025, el equipo escarlata arrastraba dificultades en las finales disputadas en el Estadio Nemesio Díez, conocido como el "Infierno”.

La llamada “maldición” comenzó tras el triunfo de Toluca sobre Morelia en la Copa de Campeones de la Concacaf en 2003. A partir de entonces, los Diablos Rojos jugaron ocho finales en casa —una de ellas en competencia internacional— sin lograr una victoria en los 90 minutos, obteniendo los títulos únicamente por marcador global o mediante tandas de penales.

Ante Morelia, Toluca cayó en penales en el Invierno 2000, pero se desquitó en el Apertura 2002 al coronarse campeón. Posteriormente, empató ante Monterrey en el Apertura 2005, perdió frente a Cruz Azul en el Apertura 2008 y volvió a igualar contra Santos Laguna en el Bicentenario 2010. En esos tres torneos, el título llegó, aunque sin triunfo como local.

En contraste, el equipo escarlata sí fue derrotado en casa en varias finales: Apertura 2006 ante Chivas, Apertura 2012 frente a Tijuana, Clausura 2018 contra Santos Laguna y Apertura 2022 frente a Pachuca. Además, en la Copa de Campeones de la Concacaf 2014-15, Toluca dejó escapar el campeonato ante Cruz Azul.

¿Cuándo y dónde ver la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX?

Fecha: Domingo 14 de noviembre

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7, FOX, FOX One y Tubi.

SV