¿Cuándo será la posible revancha de Canelo Álvarez contra Crawford?

Tras la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez contra Terence Crawford el pasado septiembre, el tapatío perdió sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB); además, dejó de ostentar el mote de campeón indiscutido del peso supermediano.

¿Qué sucederá con el futuro de “Canelo” Álvarez?

Desde su vencimiento, los rumores sobre su regreso al cuadrilátero han tomado su futuro. Ante esta incertidumbre su entrenador, Eddy Reynoso, rompió el silencio y reveló los planes del tapatío. A continuación te decimos qué fue lo que dijo.

En entrevista con TV Azteca, Reynoso confesó que el pugilista mexicano tendrá su próxima pelea hasta septiembre, donde buscará levantarse de su reciente caída contra el estadounidense. La icónica revista "The Ring", compartió las declaraciones del entrenador del "Canelo".

"‘Canelo' quiere la revancha contra Crawford. Queremos hacerla en septiembre, ese es el objetivo: la revancha. Descansaremos en mayo y volveremos en septiembre", expresó Eddy Reynoso.

"Ahorita Saúl anda descansando. Tuvo una operación en el codo izquierdo, salió bien, ya empezó a entrenar. Vamos a ver qué es lo que viene el año que entra", agregó Reynoso.

Con un récord de 63 victorias 29 por nocaut, 3 derrotas y 2 empates lo ubican como el 10° mejor pugilista.

Crawford pide suma millonaria para enfrentarse al tapatío

Tan solo hace poco fue cuando el equipo de Terence Crawford dio a conocer que el estadounidense esta abierto a darle la revancha a Álvarez, con la condición de que sea por la cantidad de más de 100 millones de dólares; no obstante hasta al momento no se ha confirmado ninguna negociación.

