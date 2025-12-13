En un duelo de constantes emociones y cambios en la pizarra, los Charros de Jalisco se apoyaron en una sólida actuación de Ronaldo Medrano desde la lomita y en una ofensiva oportuna para imponerse 10-8 a los Cañeros de Los Mochis, resistiendo una reacción tardía de los locales y asegurando la serie en territorio sinaloense.

Medrano fue pieza clave en la victoria al trabajar siete entradas de calidad, en las que permitió tres carreras limpias y ponchó a cinco rivales. A la ofensiva, Dean Nevarez destacó al irse de 3-4, con doble, una carrera impulsada y dos anotadas, mientras que Juan Uriarte aportó poder al conectar cuadrangular y doble, produciendo dos carreras.

Los Cañeros tomaron ventaja en la primera baja cuando Yurisbel Gracial conectó un sólido doble al jardín central, batazo que permitió anotar a Nick Williams y Eric Filia para el 2-0 local. La respuesta de Charros no tardó: en la segunda entrada, Mateo Gil abrió con doble, Tirso Ornelas remolcó la primera con sencillo, Connor Hollis anotó tras un lanzamiento desviado y Dean Nevarez impulsó otra carrera con imparable para darle la vuelta al marcador 3-2.

La novena local igualó el juego en la baja de la segunda entrada gracias a otro lanzamiento descontrolado de Medrano, que permitió a Isaac Rodríguez anotar el 3-3. Sin embargo, Charros retomó la ventaja en la tercera alta cuando un rodado de Tirso Ornelas al lanzador permitió que Michael Wielansky cruzara el plato para el 4-3.

El momento decisivo llegó en la cuarta entrada, cuando Charros armó un rally de cinco carreras. Billy Hamilton impulsó una con sencillo, Bligh Madris detonó un jonrón de tres carreras y Mateo Gil agregó otra con elevado de sacrificio, ampliando la ventaja a 9-3.

Los Cañeros intentaron reaccionar en la octava baja con un sencillo productor de Rodolfo Amador que llevó al plato a Alejo López y Eric Filia, acercando la pizarra 9-5. No obstante, Jalisco respondió de inmediato con un imparable de Bligh Madris al jardín central que permitió anotar a Dean Nevarez para el 10-5.

En la novena, Los Mochis volvieron a presionar cuando Juan Uriarte conectó cuadrangular de dos carreras y Alejo López impulsó otra más con sencillo, pero el esfuerzo no fue suficiente y el encuentro concluyó con triunfo de Charros por 10-8, sellando así una valiosa serie como visitantes.

