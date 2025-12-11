Este jueves, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibirá a Toluca en el Estadio Universitario (el Volcán) para disputarse el juego de Ida correspondiente a la Fase Final del Torneo Apertura 2025. El certamen deportivo está a punto de terminar, por lo que te daremos el pronóstico de la Inteligencia Artificial (IA) sobre este primero de dos enfrentamientos.

El Volcán hará erupción para recibir a sus amados Tigres que vuelven a la Final después de haber perdido el campeonato en el Apertura 2023 ante el América. Mientras que los Diablos Rojos buscan el bicampeonato, tras haber derrotado el en Clausura 2025 al cuadro de Coapa.

Tigres va por su novena corona, mientras que Toluca está cerca de su doceava estrella y con la que igualarían a las Chivas de Guadalajara.

El pronóstico de la IA

Los universitarios tuvieron una intensa serie de semifinales ante la Máquina del Cruz Azul, terminando el marcador igualado a dos goles, por lo que su segundo lugar general le ayudo en el pase.

Tigres tuvo dos partidos de altibajos ante los de La Noria y en donde en los primeros 90 minutos fueron de alternancia, sin que ninguno impusiera condiciones; para el segundo de la serie, donde se esperaba que el local se volcara al frente, sólo ello paso en los primeros minutos, para que la Máquina reaccionara y tuviera posibilidad de la final, pero no le alcanzó.

A continuación, te compartimos el pronóstico de la IA para este primer partido entre Tigres y Toluca en busca de una victoria más en la Liga MX.

La IA, basándose en los datos de las casas de apuestas y el análisis de páginas especializadas en futbol, asegura que el pronóstico se inclina ligeramente a favor de Tigres UANL para ganar el partido de Ida de la Final del Torneo Apertura 2025 .

Datos de las casas de apuestas. ESPECIAL / Gemini

Tigres UANL es considerado el favorito para el partido de Ida debido a su condición de localía en el Estadio Universitario y su historial reciente en casa.

Históricamente, Tigres es muy fuerte en su estadio y buscará aprovechar la ventaja para ir a la vuelta con un marcador favorable.

Ambos equipos tienen un gran poder ofensivo. Tigres fue uno de los máximos anotadores del torneo, y Toluca cuenta con el goleador Paulinho. Una de las apuestas más sólidas, según el consenso, es que ambos equipos marcarán y que el partido tendrá más de 2.5 goles, reflejando la capacidad goleadora de ambos finalistas.

Se destaca la experiencia de Antonio Mohamed , director técnico de Diablos Rojos, en finales frente a Guido Pizarro , de Tigres, quien está debutando como director técnico. Sin embargo, el favoritismo por Tigres se mantiene por su plantilla y localía.

El pronóstico indica que Tigres UANL tiene la ligera ventaja para ganar el partido de Ida de la Final del Torneo Apertura 2025, aprovechando su fuerza en el Estadio Universitario. No obstante, se espera un partido muy abierto, con goles de ambos lados, dada la potencia ofensiva de Toluca.

Con información de SUN y Gemini.

