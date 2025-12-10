Frente frío 20 se acerca HOY; así pegará a México

Un frente frío se va y uno más llega, se trata del número 20 ; según el pronóstico de este miércoles 10 de diciembre elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, el frente núm. 19 se mantendrá con características de estacionario sobre el oriente de la península de Yucatán , originará lluvias puntuales fuertes en Chiapas (este), Quintana Roo, Campeche (este) y Yucatán (este) ; y se prevé que deje de afectar al territorio nacional al final del día .

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

Finalmente, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste de la República Mexicana , el cual originará rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 10 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico para el jueves

El nuevo frente frío se extenderá sobre el norte y noreste del país , mantendrá rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Pronóstico para el viernes

El nuevo sistema frontal con características de estacionario sobre el noreste del país , mantendrá rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de Nuevo León y Tamaulipas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA