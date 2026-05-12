¿Quién era Brandon Clarke, jugador de los Grizzlies fallecido hoy?

El ala-pívot de los Grizzlies de Memphis, Brandon Clarke, falleció este martes a los 29 años, según información que proporcionó el equipo, su agencia y la NBA. Ni los Grizzlies ni la agencia de Clarke, Priority Sports, proporcionaron de inmediato detalles sobre cuándo, dónde o cómo falleció Clarke.

Sus agentes escribieron en redes sociales que estaban "más que devastados" por la muerte de Clarke.

"Era muy querido por todos nosotros aquí y por todos aquellos cuyas vidas tocó", dijo Priority Sports. "Era el alma más gentil y era el primero en estar ahí para todos sus amigos y familiares".

El comisionado de la NBA, Adam Silver, expresó sus condolencias a la familia y amigos de Clarke y a la organización de los Grizzlies.

"Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke", dijo Silver. "Como uno de los miembros con más tiempo en los Grizzlies, Brandon fue un compañero de equipo y líder querido que jugó con enorme pasión y garra".

¿Quién era Brandon Clarke, jugador de la NBA fallecido?

Nacido en Vancouver, Canadá, el camino de Brandon Clarke hacia la NBA estuvo marcado por la constancia. Inició su etapa universitaria con los Spartans de San Jose State antes de transferirse a la Universidad de Gonzaga, donde brilló promediando 16.9 puntos por partido y liderando a su equipo hasta la fase del Elite 8 en el torneo de la NCAA.

Durante sus siete temporadas en la liga, Clarke disputó un total de 309 partidos, promediando 10.2 puntos, 5.5 rebotes y 1.3 asistencias por encuentro. Su desempeño en su año de debut le valió ser incluido en el Mejor Quinteto de Novatos (All-Rookie) de la NBA en 2020.

Sin embargo, las lesiones que tuvo —romperse el tendón de Aquiles— mermaron significativamente su participación en la duela; en las últimas tres temporadas, solo pudo jugar 72 de los 246 partidos posibles, limitándose a apenas dos apariciones en la presente campaña.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis en general no será olvidado", dijeron los Grizzlies en un comunicado. "Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento".

"Esta es una pérdida increíble para la hermandad", expresó la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto. "Recordaremos a Brandon no solo por la inmensa alegría que brindó a tantos a lo largo de su carrera, sino por las amistades genuinas que construyó mucho más allá del baloncesto".

Tan solo el pasado 1 de abril, Clarke había sido arrestado en Arkansas por exceso de velocidad y posesión de una sustancia controlada que, según se informó, era kratom, un suplemento herbal promovido como un remedio alternativo para el dolor y cuya posesión es legal en Tennessee. Fue liberado bajo fianza un día después.

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AO

