La expectación está al máximo para las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, donde Chivas y Cruz Azul escribirán un nuevo capítulo en su vibrante historial. Sin embargo, el gran ausente de esta llave será el Estadio AKRON, ya que el Guadalajara se verá obligado a disputar su partido como local en la mítica cancha del Estadio Jalisco. Esta mudanza ha generado dudas entre los seguidores, especialmente porque la escuadra capitalina sí logró permanecer en su recinto habitual para el duelo de Ida .

La respuesta a esta disparidad radica en los compromisos internacionales previamente adquiridos por México para la Copa del Mundo 2026, alterando por completo la logística de la Liguilla. Según la información compartida por el reconocido periodista deportivo David Medrano, el acuerdo firmado con la FIFA estipula que todos los estadios mundialistas deben entregarse de manera impecable el día 13 de mayo . A partir del primer minuto del 14 de mayo , el máximo organismo del futbol tomará el control absoluto de las instalaciones para comenzar con las adecuaciones necesarias.

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Esta fecha límite se convirtió en un dolor de cabeza para la directiva tapatía, que vio cómo el calendario del torneo local chocaba de frente con las exigencias del evento global.

El caso de Cruz Azul y su recinto habitual

Ante este panorama, muchos aficionados se preguntan cómo es que el conjunto cementero sí podrá disputar su encuentro en el Estadio Banorte (Azteca). La clave de esta situación estuvo en el calendario y en una rápida gestión directiva.

Al tener programado su partido de Ida para el día miércoles 13 de mayo, la directiva celeste tuvo el margen de tiempo suficiente para sentarse a negociar con los emisarios de la FIFA . El acuerdo alcanzado permitió que el equipo utilizara el inmueble con la estricta condición de entregarlo justo al término del encuentro, logrando desocupar las instalaciones antes de que venciera el plazo límite de la medianoche, salvando así su localía frente a su afición.

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La rigidez del calendario para el Guadalajara

Por el contrario, el panorama para Chivas fue distinto y sin margen de maniobra. Al tener programado su partido de Vuelta como local para el día sábado, la fecha quedaba fuera del límite establecido por las autoridades internacionales. Para ese fin de semana, la FIFA ya tendrá la posesión total y absoluta del recinto zapopano. David Medrano señaló que, debido a la rigidez de estas fechas, la directiva rojiblanca ni siquiera intentó negociar una prórroga , asumiendo desde el primer momento que la mudanza era inevitable para cumplir con los protocolos del Mundial 2026 y evitar cualquier tipo de sanción o contratiempo con los organizadores del torneo.

Este cambio de sede añade un ingrediente extra a una rivalidad histórica que domina el Rebaño Sagrado. Desde la instauración de los torneos cortos, ambas instituciones se han cruzado en contadas pero vibrantes ocasiones durante la Liguilla, con un saldo que inclina ligeramente la balanza hacia los tapatíos.

Aunque el equipo dirigido por Gabriel Milito llega con sed de revancha tras recientes eliminaciones, jugar en el coloso de la Calzada Independencia podría revivir la mística de aquellas épicas remontadas rojiblancas, como la del Clausura 2003 . La presión mediática y el peso de estas dos gigantescas instituciones garantizan una eliminatoria de alta tensión, donde el factor de la localía jugará un papel fundamental en las aspiraciones de ambos clubes por llegar a la Gran Final.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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FF