Revelan por qué quitaron a Luis Enrique Santander del Pachuca vs Pumas

Recientemente se dio a conocer el cambio de Luis Enrique Santander por Ismael Rosario López Peñuelas en el partido de ida de Pachuca contra Pumas, algo que causó revuelo entre los aficionados del fútbol, ya que Santander es uno de los árbitros con mayor experiencia dentro de la Liga MX.

Al poco tiempo de nombrar a Luis Enrique Santander como árbitro central durante el Clausura 2026, la Comisión de Árbitros decidió realizar el cambio a última hora. A través de un comunicado expresó lo siguiente:

"La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol informa un ajuste en la designación arbitral correspondiente a la ida de las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX".

¿Por qué Santander fue sustituido?

Hay varias versiones sobre lo sucedido, sin embargo, se cree que este cambio se debe a raíz de su desempeño durante el pasado partido de América vs Pumas, pues marcó varios penales en contra de Pumas, y esto pudo influir en la decisión de sustituirlo.

La Comisión de Árbitros también reveló que Ismael Rosario López Peñuelas sería el árbitro designado para el partido. Él, por su parte, también ha destacado como mediador durante el torneo de fútbol.

¿Quién es Luis Enrique Santander?

Haciendo su debut como profesional en 2004, llegando a la Liga MX en 2012 y obteniendo el Gafete FIFA en 2015, Luis Enrique Santander es uno de los árbitros con mayor desempeño desde hace 22 años.

Desde entonces, ha participado en más de una docena torneos de la Liga MX, y también ha arbitrado Premundiales, Preolímpicos y demás competencias internacionales.

En total, ha participado en más de 200 partidos a lo largo de su carrera.

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