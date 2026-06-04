Con un cuadrangular crucial de Willie Calhoun que produjo tres anotaciones en el quinto inning, los Charros de Jalisco protagonizaron una importante remontada para derrotar 6-4 a los Toros de Tijuana en el segundo juego de la serie disputado en el Toros Mobil Park. El batazo del jardinero resultó decisivo para darle la vuelta al marcador y permitir que la novena albiazul igualara la confrontación.

El conjunto jalisciense tuvo que remar contracorriente desde los primeros episodios. El abridor Kurt Heyer, quien había mostrado solidez en sus anteriores presentaciones, no pudo encontrar su mejor versión sobre la loma y cargó con una complicada salida. El derecho trabajó cuatro entradas y dos tercios, periodo en el que recibió siete imparables, otorgó dos bases por bolas y permitió un rally de cuatro carreras en el segundo capítulo, además de registrar tres ponches.

Por su parte, el inicialista local, Randy Wynne, mantuvo controlada a la ofensiva visitante durante los primeros tres rollos. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en la cuarta entrada cuando Johneshwy Fargas conectó un cuadrangular de dos carreras que también impulsó a Calhoun, acercando a los Charros en la pizarra.

La reacción jalisciense tomó fuerza un episodio más tarde. Con dos corredores en circulación, “el Osito” apareció en el momento más decisivo del encuentro y pegó un espectacular jonrón de tres anotaciones que volteó el marcador y puso adelante a los caporales.

El duelo también estuvo marcado por una inesperada interrupción. Una falla en el suministro eléctrico del Toros Mobil Park obligó a detener las acciones durante aproximadamente 30 minutos. Tras la reanudación, Charros mantuvo el control del encuentro y Allen Córdoba añadió una carrera de seguridad con un sencillo productor que llevó al plato a José Aguilar.

En el relevo, Emerson Martínez se quedó con la victoria tras salir de una situación comprometida, mientras que el resto del bullpen silenció al ataque tijuanense para asegurar el triunfo.

La serie entre Charros y Toros se definirá este jueves 4 de junio a las 20:35 horas, cuando ambas novenas disputen el tercer y último juego en Tijuana.

CT