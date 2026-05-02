El vigente campeón de Fórmula 1, Lando Norris, se quedó con la pole para la carrera sprint del Gran Premio de Miami, al superar al líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes). El piloto de McLaren firmó una actuación sólida en una sesión marcada por los ajustes técnicos recientes. Su compañero, Oscar Piastri, fue tercero, a solo 0.017 segundos de Antonelli.

La jornada de ayer también sirvió como primer contacto con los cambios implementados por la FIA tras las críticas de los pilotos al rendimiento de la batería eléctrica. “Fue genial. Resultado perfecto para nosotros… tenemos muchas mejoras nuevas en el auto”, afirmó Norris, quien destacó el regreso del agarre.

Detrás, Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto y Max Verstappen (Red Bull) quinto. El neerlandés, sin embargo, volvió a mostrar su inconformidad con la reglamentación. Calificó los ajustes como “una cosquilla” y evitó profundizar sobre su futuro: “Todavía tengo tiempo y me lo estoy tomando con calma… lo que dije en Japón sigue siendo lo mismo”.

Durante la pausa de cinco semanas -provocada por la cancelación de dos carreras en Medio Oriente por la guerra en Irán- también se confirmó que su ingeniero Gianpiero Lambiase dejará el equipo rumbo a McLaren a más tardar en 2028. Verstappen aceptó la decisión: “Sería un idiota si intentara retenerlo… también se trata de su carrera”.

En pista, Sergio Pérez y Valtteri Bottas quedaron relegados al fondo (19 y 20). Fuera de ella, el ambiente volvió a mezclar deporte y espectáculo. Figuras de la NFL y la MLS convivieron con pilotos en el Hard Rock Stadium, sede de un evento que sigue creciendo: el GP de Miami anunció una ampliación de su Paddock Club para 2027, con capacidad para más de 9 mil asistentes.

Parrilla de salida para la carrera sprint