Charros cae en duelo de pitcheo ante Sultanes

Los Charros de Jalisco iniciaron con tropiezo en su visita a Nuevo León, luego de caer por una cerrada pizarra de 1-3 ante los Sultanes de Monterrey en el primer juego de la serie, dentro de un encuentro que estuvo protagonizado por un duelo de pitcheo de alto nivel.

La novena jalisciense encontró resistencia desde el arranque frente a la sólida labor del abridor Justus Sheffield, quien lució dominante sobre la loma al limitar a la ofensiva visitante a solo cinco imparables durante su actuación. Además, recetó cinco ponches y encaminó a su equipo hacia la victoria con una salida de gran calidad.

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Del lado de Charros, Zac Grotz también ofreció una presentación destacada pese a cargar con la derrota. El estadounidense trabajó seis entradas completas, permitió dos carreras y ponchó a cinco enemigos, mostrando control y capacidad para salir de momentos apremiantes.

Sin embargo, los Fantasmas Grises aprovecharon las oportunidades que generaron desde temprano. En la segunda entrada, Omar Narváez produjo la primera carrera con un rodado de out que permitió anotar a Sócrates Brito. Más adelante, Ismael Alcántara aumentó la ventaja al conectar un cuadrangular solitario que puso cuesta arriba el panorama para los albiazules.

La reacción de Jalisco llegó en el sexto episodio, cuando Willi Calhoun se voló la barda con un batazo de cuatro esquinas que acercó a los visitantes y renovó las esperanzas de remontada. No obstante, el bullpen de Monterrey respondió con autoridad y apagó cualquier amenaza en la recta final del compromiso.

La carrera definitiva cayó en la octava entrada, cuando Ramiro Peña conectó un sencillo productor frente a Sean Foley, remolcando la tercera anotación regiomontana que sentenció el resultado.

Charros buscará emparejar la serie este sábado 2 de mayo, cuando se dispute el segundo enfrentamiento a partir de las 17:00 horas, en un choque donde los jaliscienses intentarán responder y evitar perder terreno en la gira.

MF