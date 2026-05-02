Este sábado 2 de mayo de 2026 presenta una extensa actividad en el futbol internacional y nacional, con encuentros programados en distintas ligas a lo largo del día. La agenda incluye partidos de Liga MX, Liga MX Femenil, Europa, Sudamérica, Norteamérica y Asia.En esta nota consulta los partidos de hoy, con horarios y canales oficiales de transmisión para ver cada encuentro en vivo desde México.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF