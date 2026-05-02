Este sábado 2 de mayo de 2026 presenta una extensa actividad en el futbol internacional y nacional, con encuentros programados en distintas ligas a lo largo del día. La agenda incluye partidos de Liga MX, Liga MX Femenil, Europa, Sudamérica, Norteamérica y Asia.

En esta nota consulta los partidos de hoy, con horarios y canales oficiales de transmisión para ver cada encuentro en vivo desde México.

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Tigres vs Chivas | 19:00 | FOX One, FOX, aztecadeportes.com, Azteca 7

Atlas vs Cruz Azul | 21:15 | ViX Premium, Canal 5, TUDN, Layvtime YouTube

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

América vs Juárez | 15:55 | Liga BBVA MX Femenil YouTube, ViX Premium, TUDN, Nu9ve

Monterrey vs Cruz Azul | 18:15 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - LaLiga EN VIVO

Villarreal vs Levante | 06:00 | SKY Sports

Valencia vs Atlético de Madrid | 08:15 | SKY Sports

Alavés vs Athletic Club | 10:30 | SKY Sports

Osasuna vs Barcelona | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

Newcastle vs Brighton | 08:00 | FOX One, Tubi

Brentford vs West Ham | 08:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports

Wolverhampton vs Sunderland | 08:00 | FOX One, FOX

Arsenal vs Fulham | 10:30 | FOX One, FOX

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Serie A EN VIVO

Udinese vs Torino | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN

Como 1907 vs Napoli | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN

Atalanta vs Genoa | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Nantes vs Olympique de Marsella | 07:00 | FOX One, FOX

PSG vs Lorient | 09:00 | FOX One, FOX+

Metz vs AS Monaco | 11:00 | FOX One, FOX+

Nice vs Lens | 13:05 | FOX One, FOX

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Bayern Múnich vs Heidenheim | 07:30 | SKY Sports

Hoffenheim vs Stuttgart | 07:30 | SKY Sports

Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV | 07:30 | SKY Sports

Werder Bremen vs Augsburg | 07:30 | SKY Sports

FC Union Berlin vs FC Köln | 07:30 | SKY Sports

Bayer Leverkusen vs RB Leipzig | 10:30 | SKY Sports

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Champions League Femenina EN VIVO

Olympique de Lyon vs Arsenal | 07:00 | TVC Deportes

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

Ajax vs PSV Eindhoven | 12:00 | Disney+ Premium, ESPN 2

NEC Nijmegen vs SC Telstar | 13:00 | Disney+ Premium

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Cultural Leonesa vs Cádiz CF | 08:15 | SKY Sports

CD Castellón vs Córdoba | 10:30 | SKY Sports

Eibar vs Málaga | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

Toronto FC vs San Jose Earthquakes | 11:00 | Apple TV

Sporting KC vs Seattle Sounders | 12:30 | Apple TV

Real Salt Lake vs Portland Timbers | 14:45 | Apple TV

Inter Miami CF vs Orlando City | 17:15 | Apple TV

New York RB vs FC Dallas | 17:30 | Apple TV

Philadelphia Union vs Nashville SC | 17:30 | Apple TV

New England Revolution vs Charlotte FC | 17:30 | Apple TV

Columbus Crew vs Minnesota Utd. | 17:30 | Apple TV

Atlanta United vs CF Montréal | 17:30 | Apple TV

Chicago Fire vs FC Cincinnati | 18:30 | Apple TV

Houston Dynamo vs Colorado Rapids | 18:30 | Apple TV

San Diego FC vs Los Angeles FC | 19:30 | Apple TV

LA Galaxy vs Vancouver Whitecaps | 20:30 | Apple TV

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Barracas Central vs Banfield | 11:00 | Fanatiz, TyC Sports Internacional

Lanús vs Deportivo Riestra | 11:30 | Fanatiz, Disney+ Premium

Central Córdoba vs Boca Juniors | 13:15 | Fanatiz, Disney+ Premium

San Lorenzo vs Independiente | 15:45 | Fanatiz, Disney+ Premium

Unión Santa Fe vs Talleres Córdoba | 15:45 | Fanatiz, TyC Sports

Internacional

Internacional Platense vs Estudiantes LP | 18:15 | Fanatiz, TyC Sports Internacional

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Saudi Pro League EN VIVO

Al-Hazem SC vs Al Hilal | 12:00 | Tubi, FOX One, DAZN

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

Botafogo vs Remo | 13:00 | Fanatiz

Vitória vs Coritiba | 15:30 | Fanatiz

Palmeiras vs Santos | 15:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network

At. Paranaense vs Grêmio | 17:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network

Cruzeiro vs Atlético Mineiro | 18:00 | Fanatiz

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Superliga Turca EN VIVO

Fenerbahçe vs Istanbul Basaksehir | 11:00 | Disney+ Premium

Trabzonspor vs Göztepe SK | 11:00 | Disney+ Premium

Samsunspor vs Galatasaray | 11:00 | ESPN 4, Disney+ Premium

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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