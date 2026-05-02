Sábado, 02 de Mayo 2026

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Futbol hoy 2 de mayo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Consulta el calendario completo para conocer los horarios y canales de transmisión de todos los partidos programados para este día

Por: Oralia López

La agenda de este sábado incluye partidos de Liga MX, Liga MX Femenil, Europa, Sudamérica, Norteamérica y Asia. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

La agenda de este sábado incluye partidos de Liga MX, Liga MX Femenil, Europa, Sudamérica, Norteamérica y Asia. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Este sábado 2 de mayo de 2026 presenta una extensa actividad en el futbol internacional y nacional, con encuentros programados en distintas ligas a lo largo del día. La agenda incluye partidos de Liga MX, Liga MX Femenil, Europa, Sudamérica, Norteamérica y Asia.

En esta nota consulta los partidos de hoy, con horarios y canales oficiales de transmisión para ver cada encuentro en vivo desde México.

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Tigres vs Chivas | 19:00 | FOX One, FOX, aztecadeportes.com, Azteca 7
  • Atlas vs Cruz Azul | 21:15 | ViX Premium, Canal 5, TUDN, Layvtime YouTube

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • América vs Juárez | 15:55 | Liga BBVA MX Femenil YouTube, ViX Premium, TUDN, Nu9ve
  • Monterrey vs Cruz Azul | 18:15 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Villarreal vs Levante | 06:00 | SKY Sports
  • Valencia vs Atlético de Madrid | 08:15 | SKY Sports
  • Alavés vs Athletic Club | 10:30 | SKY Sports
  • Osasuna vs Barcelona | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Newcastle vs Brighton | 08:00 | FOX One, Tubi
  • Brentford vs West Ham | 08:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports
  • Wolverhampton vs Sunderland | 08:00 | FOX One, FOX
  • Arsenal vs Fulham | 10:30 | FOX One, FOX

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Udinese vs Torino | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN
  • Como 1907 vs Napoli | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN
  • Atalanta vs Genoa | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Nantes vs Olympique de Marsella | 07:00 | FOX One, FOX
  • PSG vs Lorient | 09:00 | FOX One, FOX+
  • Metz vs AS Monaco | 11:00 | FOX One, FOX+
  • Nice vs Lens | 13:05 | FOX One, FOX

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Bayern Múnich vs Heidenheim | 07:30 | SKY Sports
  • Hoffenheim vs Stuttgart | 07:30 | SKY Sports
  • Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV | 07:30 | SKY Sports
  • Werder Bremen vs Augsburg | 07:30 | SKY Sports
  • FC Union Berlin vs FC Köln | 07:30 | SKY Sports
  • Bayer Leverkusen vs RB Leipzig | 10:30 | SKY Sports

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Champions League Femenina EN VIVO

  • Olympique de Lyon vs Arsenal | 07:00 | TVC Deportes

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • Ajax vs PSV Eindhoven | 12:00 | Disney+ Premium, ESPN 2
  • NEC Nijmegen vs SC Telstar | 13:00 | Disney+ Premium

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

  • Cultural Leonesa vs Cádiz CF | 08:15 | SKY Sports
  • CD Castellón vs Córdoba | 10:30 | SKY Sports
  • Eibar vs Málaga | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

  • Toronto FC vs San Jose Earthquakes | 11:00 | Apple TV
  • Sporting KC vs Seattle Sounders | 12:30 | Apple TV
  • Real Salt Lake vs Portland Timbers | 14:45 | Apple TV
  • Inter Miami CF vs Orlando City | 17:15 | Apple TV
  • New York RB vs FC Dallas | 17:30 | Apple TV
  • Philadelphia Union vs Nashville SC | 17:30 | Apple TV
  • New England Revolution vs Charlotte FC | 17:30 | Apple TV
  • Columbus Crew vs Minnesota Utd. | 17:30 | Apple TV
  • Atlanta United vs CF Montréal | 17:30 | Apple TV
  • Chicago Fire vs FC Cincinnati | 18:30 | Apple TV
  • Houston Dynamo vs Colorado Rapids | 18:30 | Apple TV
  • San Diego FC vs Los Angeles FC | 19:30 | Apple TV
  • LA Galaxy vs Vancouver Whitecaps | 20:30 | Apple TV

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

  • Barracas Central vs Banfield | 11:00 | Fanatiz, TyC Sports Internacional
  • Lanús vs Deportivo Riestra | 11:30 | Fanatiz, Disney+ Premium
  • Central Córdoba vs Boca Juniors | 13:15 | Fanatiz, Disney+ Premium
  • San Lorenzo vs Independiente | 15:45 | Fanatiz, Disney+ Premium
  • Unión Santa Fe vs Talleres Córdoba | 15:45 | Fanatiz, TyC Sports 
    Internacional
  • Platense vs Estudiantes LP | 18:15 | Fanatiz, TyC Sports Internacional

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Saudi Pro League EN VIVO

  • Al-Hazem SC vs Al Hilal | 12:00 | Tubi, FOX One, DAZN

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

  • Botafogo vs Remo | 13:00 | Fanatiz
  • Vitória vs Coritiba | 15:30 | Fanatiz
  • Palmeiras vs Santos | 15:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network
  • At. Paranaense vs Grêmio | 17:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network
  • Cruzeiro vs Atlético Mineiro | 18:00 | Fanatiz

Partidos HOY sábado 2 de mayo de 2026 - Superliga Turca EN VIVO

  • Fenerbahçe vs Istanbul Basaksehir | 11:00 | Disney+ Premium
  • Trabzonspor vs Göztepe SK | 11:00 | Disney+ Premium
  • Samsunspor vs Galatasaray | 11:00 | ESPN 4, Disney+ Premium

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

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