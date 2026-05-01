La tercera fue la vencida para los Lakers de Los Ángeles, que después de estar arriba 3-0 en la serie, salieron a la cancha determinados a ponerle fin a la temporada de Rockets de Houston de una vez por todas en el sexto juego, al ganar 98-78 con 28 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes de LeBron James; ahora tienen una cita con el Thunder de Oklahoma City.

Los Rockets se vieron por delante en el marcador en los primeros minutos del partido, pero finalmente la inexperiencia hizo que dieran de sí y no pudieron conseguir la misma energía, carácter ni efectividad en ambos costados de la cancha, con lo que James y compañía se apoderaron del juego y evitaron otro susto como los dio la quinteta texana en varios momentos de la eliminatoria.

Rui Hachimura escoltó al veterano de 41 años con 21 puntos con 5 triples, mientras que Austin Reaves, en su segundo juego y primer titularidad desde que volvió de la lesión de oblicuo, puso 15 puntos anotando la mitad de sus tiros; Deandre Ayton se lució con 16 rebotes.

La defensiva del equipo de JJ Reddick sacó el trabajo, secando por completo las ideas y el esquema de Ime Udoka. Ganaron 54-45 la batalla de rebotes y de puntos en contragolpe 19-8. Alperen Sengun llegó a 17 puntos con 7 tiros libres, pero una de sus fortalezas, los puntos en la pintura, no pesaron y salvo por el primer cuarto, anotó apenas una canasta en cada uno de los otros tres. Amen Thompson sumó 18 puntos, pero ninguno de los dos referentes del equipo sin Durant intentó lanzar un triple.

Los Lakers enfrentarán a los actuales campeones a partir del martes con un panorama menos alentador. No le ganaron en cuatro partidos a Oklahoma City durante la temporada y el regreso de Luka Doncic no parece estar cerca, se pronostica que la estrella eslovena podría volver hasta los últimos juegos de la serie, si llegan a ese punto o una hipotética Final de Conferencia.

Doncic no juega desde hace un mes, el 2 de abril, cuando sufrió la lesión en los isquiotibiales, precisamente contra el Thunder.

MF