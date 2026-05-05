F1: La sugerencia del ingeniero de Colapinto que lo ayudó a conseguir el mejor resultado de su carrera

El Gran Premio de Miami marcó la cuarta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, en la que Kimi Antonelli resultó ganador en el Hard Rock Stadium; sin embargo, el piloto de Alpine, Franco Colapinto, fue quien se robó las miradas tras una estrategia clave que le permitió posicionarse en séptimo lugar y sumar 6 puntos, siendo una de sus actuaciones más destacadas hasta el momento.

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La decisión que llevó a Colapinto a ganar posiciones provino de su ingeniero, Stuart Barlow, quien en la última de las 57 vueltas planteó una posibilidad que, de concretarse, le daría la oportunidad perfecta para avanzar.

El piloto argentino, de 22 años, avanzaba a un ritmo moderado sin exigir al auto, ubicado en la octava posición y a aproximadamente 11 segundos de Carlos Sainz, cuando Barlow notó un patrón que podría darle ventaja.

Durante su comunicación, Stuart Barlow dio un consejo a Colapinto, el cual rápidamente se convertiría en una premonición: “Amigo, intentemos levantar el ritmo acá. (Charles) Leclerc se fue recién. Se está poniendo muy desordenado el final”.

Tras esta señal, el argentino cuestionó: “¿Esta es la última?”. A lo que el ingeniero contestó: “Última vuelta, última vuelta”.

La interacción continuó con Stuart Barlow profundizando en la oportunidad que lo llevaría al séptimo puesto: “Y eso es bandera a cuadros, bandera a cuadros . Leclerc tuvo un trompo en el final y estaba cortando algunas curvas. Así que quería que nos acerquemos en caso de alguna penalidad, pero estaba un poco lejos”.

Penalización a Charles Leclerc en el GP de Miami 2026 cambia posiciones

Finalmente, Charles Leclerc fue castigado con una penalización de 20 segundos en su tiempo final después de sufrir un trompo y un toque con el muro que le impidió tomar correctamente las curvas.

El piloto de Ferrari se vio obligado a cortar las chicanas hasta la bandera a cuadros, lo que le valió la sanción y permitió a Colapinto avanzar hasta la séptima posición. Por su parte, Leclerc cayó del sexto puesto al octavo.

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La conexión entre Barlow y Colapinto fue clave para que el argentino concretara su mejor desempeño en la Fórmula 1 desde su llegada, colocando los reflectores en su potencial.

“Bravo, bravo, bravo, buen trabajo. Manejaste muy bien todo el fin de semana, hiciste un trabajo sólido en una pista que no conoces”, lo felicitó Barlow desde los boxes.

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