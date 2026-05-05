El Club Deportivo Guadalajara necesita ganar por dos goles este sábado para avanzar a las Semifinales del Torneo Clausura 2026. Tras caer en su visita a Nuevo León, los aficionados al Guadalajara esperan un resultado favorable para su equipo, en un movimiento que se consideraría una hazaña histórica en casa.

El pasado sábado 2 de mayo, las Chivas visitaron a los Tigres de la UANL en la cancha del Estadio Universitario. En ese partido de Ida de los Cuartos de Final, el equipo local aprovechó sus oportunidades frente a la portería y se impuso con un marcador definitivo de 3 a 1 sobre Chivas.

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Este resultado negativo obliga al equipo a buscar una victoria por diferencia de dos goles en el Estadio AKRON durante el partido de Vuelta. El objetivo principal del equipo es empatar el marcador global para mantener vivas las aspiraciones de conseguir el campeonato en este semestre y darle una alegría a su afición.

Si el Club Deportivo Guadalajara logra igualar la serie de Cuartos de Final, avanzará automáticamente a la siguiente ronda. Esto es posible gracias a su mejor posición en la tabla general del Torneo Clausura 2026, un beneficio reglamentario que premia la constancia y los buenos resultados obtenidos durante las diecisiete jornadas de la fase regular del certamen.

Las remontadas más recientes del Rebaño Sagrado

La historia del equipo muestra que revertir marcadores adversos en la Liguilla es una tarea que ya han logrado superar con éxito en el pasado. En el Torneo Clausura 2023, el Rebaño perdió el partido de Ida de la Semifinal por 1 a 0 ante el Club América en su propio estadio.

Para el juego de Vuelta disputado en el Estadio Azteca, el equipo tapatío mostró una gran determinación desde el silbatazo inicial y ganó el encuentro por 3 a 1. Con este resultado positivo, el marcador global quedó 3 a 2 a su favor, lo que les permitió sellar su pase a la Final de aquel torneo.

Otra serie memorable ocurrió en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2006 cuando se enfrentaron contra los Jaguares de Chiapas. Después de perder el partido de Ida por 3 a 2, el panorama lucía bastante complicado para el equipo rojiblanco de cara al compromiso de Vuelta que definiría al semifinalista.

Sin embargo, el Guadalajara ganó el segundo partido por 4 a 2, mostrando un gran esfuerzo físico al jugar con un hombre menos en el campo. Esta victoria dejó el marcador global en 6 a 5, concretando lo que los aficionados recuerdan con cariño como una de las volteretas más importantes de su historia.

En el Torneo Clausura 2004, el equipo enfrentó dos situaciones similares de manera consecutiva que pusieron a prueba su capacidad de reacción. Durante los Cuartos de Final, el Club de Futbol Atlante ganó la Ida por 4 a 2, pero el equipo rojiblanco venció 3 a 1 en casa para avanzar por posición en la tabla tras un empate global de 5 a 5.

En la Semifinal de ese mismo torneo, el Deportivo Toluca ganó el primer juego por 1 a 0 en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Las Chivas respondieron con un triunfo de 2 a 0 como local en el Estadio Jalisco, obteniendo un 2 a 1 global definitivo para avanzar a la gran Final.

Un año antes, en el Repechaje del Torneo Clausura 2003, el equipo vivió una de sus volteretas más conocidas por los seguidores del futbol mexicano. El Cruz Azul ganó el partido de Ida por 4 a 1, dejando al conjunto tapatío al borde de la eliminación temprana y con la obligación de golear en casa.

En el partido de Vuelta, el Club Deportivo Guadalajara igualó la serie al devolver la misma goleada por 4 a 1 ante su público. Con el empate 5 a 5 en el marcador global, el equipo aseguró su pase a la Liguilla gracias a su mejor clasificación en la tabla general, demostrando el valor de cerrar las series como local.

Finalmente, en la Semifinal del Torneo Verano 1997, el Club Atlético Morelia ganó el partido de Ida por 1 a 0. En el juego de Vuelta, el equipo tapatío ganó 1 a 0, empatando el global 1 a 1 y avanzando a la Final por su posición en la tabla, torneo donde posteriormente conseguirían su décimo campeonato oficial.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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