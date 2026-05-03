Domingo, 03 de Mayo 2026

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Leclerc y Verstappen reciben sanciones tras el GP de Miami

La resolución oficial posterior a la carrera alteró el orden de llegada y provocó un reacomodo en el top 10

Por: Javier Robles

La decisión de los comisarios de la FIA modificó varias posiciones clave y reconfiguró la clasificación final en la zona de puntos. AFP/ C. TRIBALLEAU.

La decisión de los comisarios de la FIA modificó varias posiciones clave y reconfiguró la clasificación final en la zona de puntos. AFP/ C. TRIBALLEAU.

El Gran Premio de Miami no terminó con la bandera a cuadros. Tras una intensa investigación de los comisarios de la FIA, los resultados oficiales han sufrido modificaciones drásticas que afectan directamente a la zona de puntos, particularmente a Charles Leclerc y Max Verstappen.

El monegasco de Ferrari fue el más perjudicado. Tras un trompo en la última vuelta donde impactó el muro, Leclerc continuó en pista con un monoplaza dañado. Los oficiales determinaron que el piloto abandonó la pista en repetidas ocasiones, cortando chicanas para llegar a la meta. Aunque Leclerc argumentó problemas mecánicos para girar a la derecha, los comisarios sentenciaron que esto no justificaba la "ventaja duradera" obtenida. En consecuencia, se le impuso un “drive-through” que, al ser post-carrera, se convirtió en una penalización de 20 segundos, desplomándolo hasta la octava posición. Cabe destacar que fue exonerado por el contacto con George Russell, considerado un incidente de carrera.

LEE: ¡Kimi Antonelli conquista Miami en un final de alarido!

Por su parte, Max Verstappen también recibió una sanción de cinco segundos tras confirmarse una infracción en la salida de pits. Durante el periodo de Safety Car, el neerlandés cruzó la línea blanca sólida que separa el carril de salida de la pista principal. Aunque inicialmente la evidencia en video era limitada, nuevas tomas permitieron a los comisarios confirmar la violación al Código Deportivo Internacional.

Originalmente, esta sanción habría hecho caer a Verstappen al sexto puesto, detrás de Leclerc. Sin embargo, debido al severo castigo impuesto al de Ferrari, el piloto de Red Bull logra mitigar el impacto en la tabla. 

El Gran Premio de Miami tuvo como gran ganador al joven italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, seguido de Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren. La siguiente carrera será en el Gran Premio de Canadá del 22 al 24 de mayo.

Así quedaron los resultados

Resultados

  1. Kimi Antonelli / Mercedes
  2.  Lando Norris / McLaren
  3. Oscar Piastri / McLaren
  4. George Russell / Mercedes
  5. Max Verstappen / Red Bull
  6. Lewis Hamilton / Ferrari
  7. Franco Colapinto / Alpine
  8. Charles Leclerc / Ferrari
  9. Carlos Sainz / Williams
  10. Alex Albon / Williams
  11. Oliver Bearman / Haas
  12. Gabriel Bortoleto / Audi
  13. Esteban Ocon / Haas
  14. Arvid Lindblad / RB
  15. Fernando Alonso / Aston Martin
  16. Sergio Pérez / Cadillac
  17. Lance Stroll / Aston Martin
  18. Valtteri Bottas / Cadillac
  19. Nico Hulkenberg / Audi
  20. Liam Lawson / RB
  21. Pierre Gasly / Alpine
  22. Isack Hadjar / Red Bull

Campeonato de pilotos

  1. Kimi Antonelli / Mercedes / 100 puntos
  2. George Russell / Mercedes / 80 puntos
  3. Charles Leclerc / Ferrari / 59 puntos
  4. Lando Norris / McLaren / 51 puntos
  5. Lewis Hamilton / Ferrari / 51 puntos
  6. Oscar Piastri / McLaren / 43 puntos
  7. Max Verstappen / Red Bull / 26 puntos
  8. Oliver Bearman / Haas / 17 puntos
  9. Pierre Gasly / Alpine / 16 puntos
  10. Liam Lawson / RB / 10 puntos
  11. Franco Colapinto / Alpine / 7 puntos
  12. Arvid Lindblad / RB / 4 puntos
  13. Isack Hadjar / Red Bull / 4 puntos
  14. Carlos Sainz / Williams / 4 puntos
  15. Gabriel Bortoleto / Audi / 2 puntos
  16. Esteban Ocon / Haas / 1 punto
  17. Alex Albon / Williams / 1 punto
  18. Nico Hulkenberg / Audi / 0 puntos
  19. Valtteri Bottas / Cadillac / 0 puntos
  20. Sergio Pérez / Cadillac / 0 puntos
  21. Fernando Alonso / Aston Martin / 0 puntos
  22. Lance Stroll / Aston Martin / 0 puntos

Campeonato de constructores

  1. Mercedes / 180 puntos
  2. Ferrari / 110 puntos
  3. McLaren / 94 puntos
  4. Red Bull / 30 puntos
  5. Alpine / 23 puntos
  6. Haas / 18 puntos
  7. RB / 14 puntos
  8. Williams / 5 puntos
  9. Audi / 2 puntos
  10. Cadillac / 0 puntos
  11. Aston Martin / 0 puntos

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