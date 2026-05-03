El Gran Premio de Miami no terminó con la bandera a cuadros. Tras una intensa investigación de los comisarios de la FIA, los resultados oficiales han sufrido modificaciones drásticas que afectan directamente a la zona de puntos , particularmente a Charles Leclerc y Max Verstappen.

El monegasco de Ferrari fue el más perjudicado. Tras un trompo en la última vuelta donde impactó el muro, Leclerc continuó en pista con un monoplaza dañado. Los oficiales determinaron que el piloto abandonó la pista en repetidas ocasiones, cortando chicanas para llegar a la meta. Aunque Leclerc argumentó problemas mecánicos para girar a la derecha, los comisarios sentenciaron que esto no justificaba la "ventaja duradera" obtenida. En consecuencia, se le impuso un “drive-through” que, al ser post-carrera, se convirtió en una penalización de 20 segundos , desplomándolo hasta la octava posición. Cabe destacar que fue exonerado por el contacto con George Russell, considerado un incidente de carrera.

Por su parte, Max Verstappen también recibió una sanción de cinco segundos tras confirmarse una infracción en la salida de pits. Durante el periodo de Safety Car, el neerlandés cruzó la línea blanca sólida que separa el carril de salida de la pista principal. Aunque inicialmente la evidencia en video era limitada, nuevas tomas permitieron a los comisarios confirmar la violación al Código Deportivo Internacional.

Originalmente, esta sanción habría hecho caer a Verstappen al sexto puesto, detrás de Leclerc. Sin embargo, debido al severo castigo impuesto al de Ferrari, el piloto de Red Bull logra mitigar el impacto en la tabla.

El Gran Premio de Miami tuvo como gran ganador al joven italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, seguido de Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren . La siguiente carrera será en el Gran Premio de Canadá del 22 al 24 de mayo.

Así quedaron los resultados

Resultados

Kimi Antonelli / Mercedes Lando Norris / McLaren Oscar Piastri / McLaren George Russell / Mercedes Max Verstappen / Red Bull Lewis Hamilton / Ferrari Franco Colapinto / Alpine Charles Leclerc / Ferrari Carlos Sainz / Williams Alex Albon / Williams Oliver Bearman / Haas Gabriel Bortoleto / Audi Esteban Ocon / Haas Arvid Lindblad / RB Fernando Alonso / Aston Martin Sergio Pérez / Cadillac Lance Stroll / Aston Martin Valtteri Bottas / Cadillac Nico Hulkenberg / Audi Liam Lawson / RB Pierre Gasly / Alpine Isack Hadjar / Red Bull

Campeonato de pilotos

Kimi Antonelli / Mercedes / 100 puntos George Russell / Mercedes / 80 puntos Charles Leclerc / Ferrari / 59 puntos Lando Norris / McLaren / 51 puntos Lewis Hamilton / Ferrari / 51 puntos Oscar Piastri / McLaren / 43 puntos Max Verstappen / Red Bull / 26 puntos Oliver Bearman / Haas / 17 puntos Pierre Gasly / Alpine / 16 puntos Liam Lawson / RB / 10 puntos Franco Colapinto / Alpine / 7 puntos Arvid Lindblad / RB / 4 puntos Isack Hadjar / Red Bull / 4 puntos Carlos Sainz / Williams / 4 puntos Gabriel Bortoleto / Audi / 2 puntos Esteban Ocon / Haas / 1 punto Alex Albon / Williams / 1 punto Nico Hulkenberg / Audi / 0 puntos Valtteri Bottas / Cadillac / 0 puntos Sergio Pérez / Cadillac / 0 puntos Fernando Alonso / Aston Martin / 0 puntos Lance Stroll / Aston Martin / 0 puntos

Campeonato de constructores

Mercedes / 180 puntos Ferrari / 110 puntos McLaren / 94 puntos Red Bull / 30 puntos Alpine / 23 puntos Haas / 18 puntos RB / 14 puntos Williams / 5 puntos Audi / 2 puntos Cadillac / 0 puntos Aston Martin / 0 puntos

SV