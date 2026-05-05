El Arsenal puede seguir soñando con un histórico doblete, luego de conseguir el boleto a la Final de la Champions League que el PSG les negó la temporada pasada, tras vencer al Atlético de Madrid 1-0 frente a su público y 2-1 global. Será la segunda vez en su historia que protagonizan el juego por el título, después de aquella derrota contra el Barcelona en 2006.

El norte de Londres se paralizó por 90 minutos para ver a los Gunners y 60 mil personas se dieron cita en el Emirates Stadium para alentar al club inglés, con algunos colchoneros camuflajeados en las gradas, pero distinguidos por unas cuantas banderas españolas. Pirotecnia, columnas de fuego, show de luces y las porras se encargaron de hacer un ambiente eléctrico cuando los jugadores saltaron al campo, el Arsenal con la confianza de que la Premier League volvía a estar en sus manos y el Atlético con la presión de avanzar en el único torneo en el que seguían con vida.

Los Artilleros se quedaron con el balón, algo con lo que los ibéricos no suelen mostrar inconveniente con Diego Simeone. Los de Arteta buscaron atravesar la muralla española, que en formación era de cuatro hombres, pero en la práctica lucía de nueve en las dos primeras líneas, con Julián Álvarez solitario y suelto al frente.

Poco a poco el Arsenal empezó a agrietar el desesperante muro con penetraciones al área y disparos de diferentes puntos, pero ninguno lograba hacer un agujero para ver del otro lado, hasta que Bukayo Saka encontró el balón tras un rechace de Jan Oblak y aprovechó para perforar la red a quemarropa justo antes de que terminara el primer tiempo.

El Atlético fue fiel a su estilo y puso la gran mayoría de sus fichas en el contragolpe durante la primera mitad, del que surgió un tiro de la “Araña” que pasó por un lado y también lograron armar una jugada en la que Declan Rice hizo una barrida providencial para evitar que Giuliano Simeone abriera el marcador.

La presión acompañó al Atlético desde el vestuario a su regreso a la cancha. No había otra opción que ir al frente; Simeone no pudo puntear un mano a mano gracias a Gabriel Magalhaes, David Raya atajó un disparo de Antoine Griezmann y Alexander Sorloth abanicó la más clara del equipo cuando quedaba poco tiempo para salvar la temporada.

El “Cholo”, en medio de la urgencia, realizó cambios sacando del campo a sus figuras en el atque: a Julián Álvarez con una aparente lesión en el tobillo y a Griezmann, quien vivió sus últimos minutos en la Liga de Campeones, dejando a Sorloth como el referente ofensivo y el encargado de mantener vivas las esperanzas del conjunto colchonero, que se fueron diluyendo con el paso de los minutos, entre desconexiones tácticas y fallas cruciales de cara al arco, mientras los aficionados que hicieron el viaje veían entre lágrimas la eliminación que dejó al equipo sin títulos oficiales por quinto año consecutivo.

El silbatazo final hizo estallar al público y a la banca de los Gunners, que esperan por rival entre Bayern Múnich y PSG y tendrán un cierre de temporada con la motivación a tope en busca de la primer “Orejona” para la vitrina del equipo y su primer liga en 22 años.

MF