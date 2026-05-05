Este 5 de mayo se define al primer finalista de la Champions League 2026: Arsenal y el Atlético de Madrid sueñan con ganar el primero de los dos pases al desenlace del certamen de la UEFA.

El partido de Ida terminó 1-1 en Madrid la semana pasada . Ambos goles fueron de penal por parte de los dos equipos. Arsenal espera que su ventaja de local en el Emirates Stadium marque la diferencia en la Vuelta.

Arsenal goleó 4-0 al Atlético en casa en la fase de liga en octubre, pero se espera que el equipo de Diego Simeone sea mucho más macizo en defensa en el regreso a Londres.

El Atlético alcanzó dos finales con Simeone, en 2014 y 2016, y perdió en ambas ocasiones ante el Real Madrid.

La cobertura más completa del partido de Vuelta entre el Arsenal y el Atleti. EFE / ARCHIVO

Esta vez, el campeón defensor Paris Saint-Germain o el Bayern Múnich esperarán al ganador . Esos dos disputan su partido de Vuelta el miércoles, después de la vibrante victoria 5-4 del PSG en la Ida.

En EL INFORMADOR traemos para ti la cobertura más completa del partido de Vuelta.