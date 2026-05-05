Martes, 05 de Mayo 2026

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El primer puesto de la Final de la Champions League se disputa este martes entre los Gunners y los Colchoneros; no te pierdas ni un solo detalles del partido EN VIVO

Fabián Flores

Este 5 de mayo se define al primer finalista de la Champions League 2026: Arsenal y el Atlético de Madrid sueñan con ganar el primero de los dos pases al desenlace del certamen de la UEFA.

El partido de Ida terminó 1-1 en Madrid la semana pasada. Ambos goles fueron de penal por parte de los dos equipos. Arsenal espera que su ventaja de local en el Emirates Stadium marque la diferencia en la Vuelta.

Arsenal goleó 4-0 al Atlético en casa en la fase de liga en octubre, pero se espera que el equipo de Diego Simeone sea mucho más macizo en defensa en el regreso a Londres.

El Atlético alcanzó dos finales con Simeone, en 2014 y 2016, y perdió en ambas ocasiones ante el Real Madrid.

La cobertura más completa del partido de Vuelta entre el Arsenal y el Atleti. EFE / ARCHIVO
La cobertura más completa del partido de Vuelta entre el Arsenal y el Atleti. EFE / ARCHIVO

Esta vez, el campeón defensor Paris Saint-Germain o el Bayern Múnich esperarán al ganador. Esos dos disputan su partido de Vuelta el miércoles, después de la vibrante victoria 5-4 del PSG en la Ida.

En EL INFORMADOR traemos para ti la cobertura más completa del partido de Vuelta.

Arsenal

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Atlético de Madrid
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La alineación inicial del Atleti

 X / @Atleti
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El 11 inicial del Arsenal

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