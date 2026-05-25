La Minerva se pinta de azul: aficionados de Cruz Azul celebran el campeonato en Guadalajara

La gloria de Cruz Azul también se celebró a cientos de kilómetros de la capital del país. Tras conquistar el campeonato, cientos de aficionados cementeros se dieron cita en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, para desatar una fiesta llena de pasión, cánticos y emoción.

La emblemática glorieta tapatía comenzó a llenarse poco a poco de camisetas azules, banderas y caravanas de automóviles que hacían sonar el claxon mientras los seguidores celebraban el nuevo título de La Máquina. El ambiente fue creciendo conforme avanzaba la noche, convirtiendo la zona en un auténtico carnaval celeste.

Entre humo, gritos y canciones, los aficionados brincaban y coreaban el nombre de Cruz Azul, dejando ver la euforia acumulada tras una final llena de dramatismo. Algunos seguidores llevaban tambores y bocinas, mientras otros se abrazaban y grababan videos para inmortalizar el momento.

La Minerva se convirtió en el punto de reunión para familias, grupos de amigos y aficionados que no dejaron de celebrar el campeonato conseguido por el conjunto cementero. Las banderas ondeando alrededor del monumento y los cánticos constantes reflejaban la conexión de la afición con un equipo que volvió a tocar la gloria.

La fiesta dejó imágenes de una ciudad completamente entregada al triunfo de Cruz Azul, demostrando que la pasión celeste también se vive con fuerza en Guadalajara.

CT