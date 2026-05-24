Rodolfo Rotondi se convirtió en el héroe de Cruz Azul en la gran final del Clausura 2026. El argentino apareció en el momento más importante para comandar la reacción celeste y sellar el campeonato , desatando la euforia de la afición cementera tras una noche llena de dramatismo en Ciudad Universitaria.

Luego de años en los que La Máquina se quedó cerca de alcanzar la gloria, Rotondi reconoció que este título representa un desahogo tanto para el plantel como para él en lo personal, después de todo lo vivido en los últimos torneos.

“Lo tomo como una revancha, primero en lo grupal, porque este equipo hace tres años que viene luchando al máximo nivel y no se daba. Hoy es lo que vos decís: una revancha primero grupal, después personal, un desahogo y una alegría inmensa”, reconoció.

El futbolista argentino también destacó la paciencia y la serenidad que mantuvo el equipo durante la segunda mitad , consciente de que Pumas no podría sostener el ritmo defensivo durante todo el encuentro.

“Tranquilidad… nadie está tranquilo. Sabíamos que 45 minutos defendiendo no es fácil, entonces teníamos que tener paciencia y, bueno, salió todo como se planeó”, reveló.

Con su actuación decisiva y sus palabras tras el silbatazo final, Rotondi dejó claro que este campeonato tiene un significado especial para un grupo que nunca dejó de insistir y que finalmente consiguió llevar a Cruz Azul nuevamente a la cima del futbol mexicano.

SV