La obtención del campeonato de Liga MX significó mucho más que un título para Cruz Azul. Después de varios torneos quedándose cerca de la gloria, la directiva cementera finalmente vio reflejado el trabajo realizado dentro del proyecto deportivo encabezado por Iván Alonso y Joel Huiqui .

Tras conquistar el campeonato ante Pumas, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, Víctor Velázquez, reafirmó al estratega mexicano al frente del equipo de cara a la siguiente campaña.

“En la cooperativa tenemos varias empresas donde tienes que tomar decisiones importantes y una de ellas, pues bueno, el equipo es muy importante para la institución. El tomar la decisión de que se quedara Joel Huiqui es algo que se venía planeando junto con el mismo Iván Alonso. Muchas veces a entrenadores o jugadores no les cae muy bien un club, o simplemente ya es momento de hacer un cambio, y creo que nos equivocamos”, reveló.

Velázquez también reconoció la exigencia que existe dentro de la institución cementera, dejando claro que tanto la directiva como el cuerpo deportivo entienden que los resultados son fundamentales para mantenerse al frente del proyecto.

“Joel Huiqui sabe que esta es una institución muy exigente, siempre lo hemos dicho. Tanto el director deportivo como hasta el mismo presidente sabemos que estaremos aquí el tiempo que sigamos dando resultados”, reconoció.

Finalmente, el dirigente destacó la dificultad de la final ante Pumas y reconoció el trabajo realizado por el equipo universitario bajo el mando de Efraín Juárez , aunque celebró que Cruz Azul supo responder en el momento decisivo para quedarse con el campeonato.

“Pumas hizo un muy buen planteamiento de partido con Efraín. Es un gran equipo y nosotros también tenemos grandes jugadores. Lo sabíamos, iba a ser una final muy complicada y, bueno, afortunadamente se dieron las cosas y ahora toca disfrutarlo”, concluyó.

SV