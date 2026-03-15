Domingo, 15 de Marzo 2026

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Kimi Antonelli conquista su primer Gran Premio y Mercedes firma el 1-2

La escudería alemana volvió a dominar en la segunda carrera del calendario; Lewis Hamilton llegó como tercero para subir al podio por primera vez con Ferrari

Por: Javier Robles

George Russell, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton; los primeros en el GP de China. AP/V. Thian

George Russell, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton; los primeros en el GP de China. AP/V. Thian

El Circuito Internacional de Shanghái fue testigo de un relevo generacional que quedará grabado en los libros de oro del automovilismo. El joven prodigio italiano, Kimi Antonelli, alcanzó la gloria al conseguir su primera victoria en la Fórmula 1, consolidando el dominio absoluto de Mercedes en este arranque de la temporada 2026. Antonelli, con una madurez asombrosa, gestionó la presión y el consumo de energía para cruzar la meta en primer lugar, seguido por su compañero George Russell, sellando un fin de semana perfecto para el equipo alemán.

El podio se completó con un tinte de nostalgia y jerarquía. Lewis Hamilton, el multicampeón del mundo, demostró que su talento sigue intacto al conseguir el tercer puesto y firmando su primer podio con la escudería Ferrari. 

Sin embargo, detrás del brillo de Mercedes, la carrera fue un desastre de fiabilidad. El caso más dramático fue el de McLaren; tanto Lando Norris como Oscar Piastri ni siquiera pudieron arrancar la competencia. Un fallo sistémico en la electrónica de los motores Mercedes que suministran a Woking bloqueó los monoplazas durante la vuelta de formación, dejando a uno de los equipos favoritos fuera de combate antes del inicio. A este caos se sumaron los abandonos de Max Verstappen, Fernando Alonso, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto y Alex Albon.

En medio de esta carnicería técnica, Sergio "Checo" Pérez logró concluir la prueba. El mexicano finalizó en el puesto 15, siendo el último de los pilotos que se mantuvieron en pista. El Cadillac de Pérez simplemente no tuvo el ritmo para competir, quedando rezagado en una carrera de supervivencia donde terminar fue su único consuelo.

La Fórmula 1 no da tregua y la próxima semana la acción se trasladará al mítico trazado de Suzuka para el Gran Premio de Japón. Cabe destacar que el calendario ha sufrido modificaciones drásticas, pues los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita han quedado oficialmente cancelados para este año, lo que obliga a los equipos a maximizar cada punto en las paradas restantes de esta accidentada gira asiática.

Resultados del Gran Premio de China

1.- Kimi Antonelli / Mercedes
2.- George Russell / Mercedes
3.- Lewis Hamilton / Ferrari
4.- Charles Leclerc / Ferrari
5.- Oliver Bearman / Haas
6.- Pierre Gasly / Alpine
7.- Liam Lawson / RB
8.- Isack Hadjar / Red Bull
9.- Carlos Sainz / Williams
10.- Franco Colapinto / Alpine
11.- Nico Hulkenberg / Audi
12.- Arvid Lindblad / RB
13.- Valtteri Bottas / Cadillac
14.- Esteban Ocon / Haas
15.- Sergio Pérez / Cadillac

Campeonato de pilotos

1.- George Russell / Mercedes / 51 puntos
2.- Kimi Antonelli / Mercedes / 47 puntos
3.- Charles Leclerc / Ferrari / 34 puntos
4.- Lewis Hamilton / Ferrari / 33 puntos
5.- Oliver Bearman / Haas / 17 puntos
6.- Lando Norris / McLaren / 15 puntos
7.- Pierre Gasly / Alpine / 9 puntos
8.- Max Verstappen / Red Bull / 8 puntos
9.- Liam Lawson / RB / 8 puntos
10.- Arvid Lindblad / RB / 4 puntos
11.- Isack Hadjar / Red Bull / 4 puntos
12.- Oscar Piastri / McLaren / 3 puntos
13.- Carlos Sainz / Williams / 2 puntos
14.- Gabriel Bortoleto / Audi / 2 puntos
15.- Franco Colapinto / Alpine / 1 punto
16.- Esteban Ocon / Haas / 0 puntos
17.- Nico Hulkenberg / Audi / 0 puntos
18.- Alex Albon / Williams / 0 puntos
19.- Valtteri Bottas / Cadillac / 0 puntos
20.- Sergio Pérez / Cadillac / 0 puntos
21.- Fernando Alonso / Aston Martin / 0 puntos
22.- Lance Stroll / Aston Martin / 0 puntos

Campeonato de constructores

1.- Mercedes / 98 puntos
2.- Ferrari / 67 puntos
3.- McLaren / 18 puntos
4.- Haas / 17 puntos
5.- Red Bull / 12 puntos
6.- RB / 12 puntos
7.- Alpine / 10 puntos
8.- Audi / 2 puntos
9.- Wililams / 2 puntos
10.- Cadillac / 0 puntos
11.- Aston Martin / 0 puntos

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