Checo Pérez reconoce errores tras el Gran Premio de China

El piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez reconoció que un error propio marcó su desempeño durante el Gran Premio de China, donde finalizó en la posición número 15.

Checo aseguró que intentó aprovechar un espacio en pista, lo que derivó en un contacto con su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, y asumió la responsabilidad por la maniobra y sus consecuencias.

“Sí, la verdad es que fue culpa mía. Vi la oportunidad y la aproveché, pero obviamente Valtteri no tenía escapatoria”, dijo.

Pérez aseguró que el contacto con un compañero de equipo es “la peor sensación que se puede tener, para mí y para el equipo. Fue simplemente un error de cálculo por mi parte”.

El incidente provocó que el tapatío hiciera un trompo, lo que lo obligó a remontar desde el fondo del pelotón. Aunque logró reincorporarse a la carrera, los problemas continuaron durante el segundo stint.

Pérez reveló que cuando se preparaba para adelantar nuevamente a Bottas con el modo de adelantamiento activado, su monoplaza presentó una falla inesperada.

“Se me apagó la batería, así que perdí como cinco segundos. Y después perdí otros 15 o 20 segundos”, explicó.

A pesar de las dificultades, el piloto mexicano consideró positivo que ambos autos del equipo lograran terminar la carrera, aunque reconoció que aún hay varios aspectos por mejorar de cara a los próximos compromisos.

“Creo que lo positivo es que terminamos con los dos coches. Lo negativo es que tenemos mucho trabajo por delante para asegurarnos de no perder posiciones en pista y llegar a las carreras mucho mejor preparados”.

Pérez subrayó que el equipo deberá trabajar para mejorar su rendimiento y evitar que errores o fallas técnicas vuelvan a comprometer sus resultados en las siguientes carreras del calendario.

La siguiente prueba para Cadillac vendrá en el Gran Premio de Japón que está programado para el 28 de marzo.