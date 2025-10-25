El partido entre San Luis y Necaxa será de los últimos dentro de la actividad de la Jornada 15 del Apertura 2025 este domingo, en un duelo con equipos urgidos del triunfo. En esta nota te compartimos el horario y los canales donde podrás seguirlo EN VIVO.

Cómo llegan San Luis y Necaxa a la Jornada 15 de la Liga MX

El Atlético de San Luis quiere volver a ganar, esta vez en su casa y con su gente, con el sueño de alcanzar la clasificación. Después de obtener tres puntos como visitante en el Estadio Olímpico Universitario ante los Pumas, el conjunto potosino ve más cerca la posibilidad de entrar a los puestos del Play-In y aspirar a la fiesta grande del futbol mexicano.

Los dirigidos por el español Guillermo Abascal ya piensan en su próximo compromiso ante los Rayos del Necaxa. Ambos equipos viven realidades muy distintas.

Con la victoria del pasado fin de semana, San Luis escaló a la décima posición de la tabla general con 16 unidades. Actualmente, se mantiene dentro del Play-In, aunque no puede bajar la guardia, ya que Atlas, Pumas, Santos Laguna y Querétaro también buscan un lugar en la zona de reclasificación.

La situación de Necaxa es mucho más complicada. El equipo del argentino Fernando Gago se ubica en el penúltimo lugar de la tabla, solo por encima de Puebla, con diez puntos. Aunque viene de empatar en casa ante Cruz Azul, sus posibilidades de avanzar son mínimas, pues necesita una combinación de resultados y ganar todos sus partidos restantes, empezando por el duelo frente al Atlético de San Luis.

Dónde ver EN VIVO el partido San Luis vs Necaxa de la J15 - Liga MX

El juego de la Jornada 15 será este domingo 26 de octubre en el Estadio Alfonso Lastras, en San Luis Potosí. El partido empezará a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, y se podrá ver por streaming. También podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los equipos y checar todos los detalles y resultados en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 26 de octubre, 19:00 horas

Domingo 26 de octubre, 19:00 horas Estadio: Alfonso Lastras, San Luis Potosí, San Luis Potosí

Alfonso Lastras, San Luis Potosí, San Luis Potosí Transmisión: Disney+ Premium, ESPN 2

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

