El duelo entre Santos y Querétaro se jugará este domingo como parte de la Jornada 15 del Apertura 2025. Ambos conjuntos, con las mismas unidades, llegan con la necesidad de sumar de a tres para seguir con vida en el certamen. Aquí te contamos a qué hora inicia y dónde podrás verlo en vivo.

Cómo llegan Santos y Querétaro a la Jornada 15 de la Liga MX

Laguneros y Gallos llegan con 14 puntos y la necesidad de sumar las tres unidades en este juego para mantenerse con vida en el torneo. Santos Laguna se encuentra en la posición 13, mientras que Querétaro está en el decimocuarto lugar.

Cabe señalar que Querétaro venció en casa a Chivas (1-0) en la jornada pasada, lo que le permitió escalar posiciones en la tabla general y pelear por un lugar en el Play-In.

Por su parte, el cuadro lagunero empató con Mazatlán (2-2) y también disputa un boleto al Play-In; sin embargo, los Gallos no serán un rival fácil, por lo que los locales deberán imponerse en casa y demostrar que pueden ganar bajo presión. En tanto, Querétaro podría dar otro golpe fuera de casa.

Dónde ver EN VIVO el partido Santos vs Querétaro de la J15 - Liga MX

Este domingo 26 de octubre, el Estadio TSM de Torreón, Coahuila, será escenario del choque entre Santos y Querétaro por la Jornada 15 del Apertura 2025. El partido arrancará a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse por streaming. También podrás seguir las jugadas, goles y el resultado final en las redes de ambos equipos y en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 26 de octubre, 17:00 horas

Domingo 26 de octubre, 17:00 horas Estadio: TSM, Torreón, Coahuila

TSM, Torreón, Coahuila Transmisión: ViX Premium

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

