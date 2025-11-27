El Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1 (F1) ya viene, ofreciendo un gran fin de semana de automovilismo. El evento está programado del 28 al 30 de noviembre, y para que los aficionados del deporte motor puedan organizar sus planes, tenemos la información sobre los horarios y la transmisión en vivo de la carrera.

La carrera principal, que contará con 57 vueltas al Circuito Internacional de Lusail (de 5.419 kilómetros), se disputará el domingo 30 de noviembre a las 10:00 horas, según el horario del centro de México, de acuerdo con la información disponible en la página oficial.

El Circuito Internacional de Lusail se encuentra en la ciudad del mismo nombre, a unos 28 kilómetros al norte de Doha, la capital del país. La carrera inaugural tuvo lugar en la temporada 2021, cuando el británico Lewis Hamilton, que entonces era piloto de Mercedes, se impuso como el primer vencedor del evento.

Horario de las prácticas libres y carrera del GP de Qatar 2025 de F1

El calendario completo de las actividades del GP de Qatar 2025 es este. Incluimos los horarios y los canales de transmisión para que no te pierdas ni un detalle de las prácticas libres, la clasificación y la carrera, y puedas seguir toda la acción del fin de semana en vivo.

EVENTO FECHA HORARIO Primera prueba libre Viernes 28 de noviembre 07:30 horas Clasificación al Sprint Viernes 28 de noviembre 11:30 horas Carrera Sprint Sábado 29 de noviembre 08:00 horas Clasificación (Qualy) Sábado 29 de noviembre 12:00 horas GP de Qatar 2025 Domingo 30 de noviembre 10:00 horas

A pesar de la ausencia de Sergio "Checo" Pérez en la F1 este año, la emoción de la temporada se mantiene. La atención se centra en la lucha por el campeonato mundial de pilotos, donde su excompañero de Red Bull, Max Verstappen, ha repuntado; el neerlandés está empatado en puntos con el australiano Oscar Piastri en el segundo lugar, a pesar de tener un podio menos, y está a menos de 30 puntos del líder. McLaren ha demostrado su dominio en clasificaciones de constructores, pero la cima del campeonato de pilotos, actualmente en posesión del británico Lando Norris, podría estar en peligro.

F1: Dónde ver EN VIVO el GP de Qatar 2025

La carrera principal de la F1, después de las pruebas libres y la clasificación, podrá ser vista en México a través de SKY Sports en televisión restringida, así como en la plataforma F1 TV Pro, y podrás seguir la cobertura también a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora (carrera principal): Domingo 30 de noviembre, 10:00 horas

Domingo 30 de noviembre, 10:00 horas Sede: Circuito Internacional de Lusail, Lusail, Qatar

Circuito Internacional de Lusail, Lusail, Qatar Transmisión: SKY Sports, F1 TV Pro

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

