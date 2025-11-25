Sergio "Checo" Pérez volvió a hablar con claridad sobre su salida de Red Bull y lo que vivió dentro de la escudería austriaca, esta vez en una charla para EXMA México, donde el piloto mexicano, quien iniciará una nueva etapa con el equipo Cadillac en la temporada 2026 de Fórmula 1 (F1), ofreció una perspectiva íntima sobre los desafíos, tensiones y aprendizajes que marcaron su ciclo junto al jefe, Christian Horner.

Checo Pérez reveló un pasaje que vivió justo al momento de despedirse de sus compañeros de equipo, incluido el propio Horner. "Cuando llegamos a un acuerdo, recuerdo que cuando estaba con Christian ya despidiéndome le digo: 'Muchas gracias por todo y lo siento mucho por el que vaya a llegar aquí porque le va a costar muchísimo'", declaró, dejando entrever lo exigente y demandante que resulta manejar el monoplaza diseñado para la estructura que domina la F1 desde hace años. Hoy, ni Liam Lawson, ni Yuki Tsunoda pudieron seguir sus pasos.

El tapatío reconoció que su salida prematura no lo tomó por sorpresa y que incluso la consideró necesaria. "Lo que pasó con Red Bull, yo sabía que era lo mejor que me podía haber pasado porque estar allí en las condiciones en las que estaba fue muy demandante, y todos los pilotos que han llegado y los que lleguen van a seguir teniendo los mismos problemas", afirmó.

Checo explicó que el auto de Red Bull es "muy complejo para manejar" , una máquina que exige un proceso de adaptación constante y que, desde el punto de vista mental, representa un desgaste profundo. A ello se sumó la presión mediática y las dinámicas internas. "Muchas veces tener a todo el equipo en contra criticándote en los medios, porque hay muchas cosas detrás, políticas que no sabía", subrayó.

Finalmente, Pérez Mendoza puso en contexto su paso por la escudería y reivindicó su propio desempeño: "Ahora todo mundo se da cuenta del gran trabajo que hice durante todos estos años".

Con su llegada a Cadillac, Checo Pérez inicia un nuevo capítulo en su carrera, decidido a dejar atrás viejos episodios y enfocarse en un proyecto que le devuelve ilusión y estabilidad.

¿Cuándo debutaría Checo Pérez con Cadillac?

El Mundial de Fórmula 1 de 2026 ha generado emoción entre los aficionados mexicanos por el regreso a la F1 del jalisciense Sergio Pérez. La próxima temporada contará con 24 carreras y dará comienzo el 8 de marzo en Melbourne, con el Gran Premio de Australia. Este evento marcará el debut oficial de Checo con su nueva escudería.

La temporada 2026 finalizará en Abu Dabi durante el primer fin de semana de diciembre. Para entonces, se podrá evaluar el desempeño del piloto mexicano, el rendimiento del equipo que se integra a la F1, y el del que será su nuevo compañero, el finlandés Valtteri Bottas.

