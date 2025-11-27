Chivabonados viven una peculiar Experiencia Rojiblanca

Ser fiel seguidor del Club Deportivo Guadalajara y renovar el Chivabono temporada tras temporada tuvo su recompensa para 60 aficionados, quienes vivieron la Experiencia Rojiblanca, misma que consistió en un asado de tres tiempos guiado por los expertos de The Grilling Bastards, quienes les enseñaron a preparar carnes de alta calidad.

El evento tuvo lugar en las inmediaciones del estadio AKRON, previo al Clásico Tapatío. Además, los participantes pudieron convivir con una leyenda del club: Ramón Morales, quien destacó la relevancia de este tipo de activaciones que fortalecen el vínculo entre el equipo y su gente.

“A Chivas no se le dice no, nunca. Tengo un gran cariño, respeto y agradecimiento por este club. Y bueno, todavía tengo gente aquí que me tocó convivir con ella durante mucho tiempo, así que, vivir estas experiencias, el saber que la gente hace un esfuerzo comprando su Chivabono y que puede tener esas experiencias, es maravilloso y hoy me toca convivir con estos aficionados”.

“Es maravilloso porque al final uno vive del cariño de la gente. A veces uno no ve lo que hace adentro del campo, el impacto que podía tener fuera. Hoy que ves todo el esfuerzo que hacen para comprar su Chivabono, y que ellos vivan estas experiencias y estar cerquita de la afición es muy importante, es algo que nos llena de orgullo a todos”, señaló Morales.

Verónica Macías, una de las ganadoras que vivió esta experiencia, señaló que su amor por el Rebaño la mantiene con el fervor de apoyar al equipo en cada torneo, por lo que cuenta con el Chivabono desde que se inauguró el Estadio AKRON. Para poder participar en la Experiencia Rojiblanca, solo tuvo que llenar un formulario y fue de las afortunadas.

“Como tengo Chivabono y lo renuevo cada año tras año, me llegó por correo electrónico la invitación para participar en la dinámica. Yo soy muy mala para esa cuestión de participar en promociones, pero me animé a hacerlo y jamás pensé que iba a ganar. Hace dos días, me llegó por WhatsApp un mensaje que decía que había ganado vivir esta experiencia. Hoy estoy muy emocionada, decidí traer a mi hermano, el más pequeño, porque acaba de ser su cumpleaños”.