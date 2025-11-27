Antes del partido de ida de los Cuartos de Final ante Rayados de Monterrey, André Jardine, técnico del América, se mostró empático con el trabajo de los árbitros en la Liga MX; sin embargo, la labor del silbante Jesús López acabó con su paciencia, quien terminó por explotar.

El estratega brasileño estalló en conferencia de prensa al término del juego de la Liguilla del Apertura 2025 en el Estadio BBVA, y calificó el trabajo arbitral en este inicio de Liguilla como "una vergüenza".

"Acabo de mirar las entradas y estoy un poco tocado. Si hablara de lo que pienso creo que no va a sumar. Hay que enfocarnos en el otro partido, pero apenas voy a comentar que el tema arbitral hoy, en mi visión, fue una vergüenza", dijo el técnico azulcrema.

Una dura entrada de Jesús "Tecatito" Corona con los tachones sobre el muslo de Álvaro Fidalgo al minuto 16, fue el motivo que hizo enfadar a Jardine, luego de que esta acción no se revisara en el VAR.

�� André Jardine, técnico del América, explota contra el arbitraje ��



�� "FUERON UNA VERGÜENZA" pic.twitter.com/rPe0gjzznN — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 27, 2025

Jardine amenaza, América será más ofensivo en casa

Para André Jardine solo hay una situación clara para el duelo de Vuelta del próximo sábado 29 de noviembre en el estadio Ciudad de los Deportes y es la obligación que tienen de atacar más. Inexplicablemente, ayer ante Rayados, los primeros ataques del América fueron en el tiempo agregado.

"Vamos a tener que atacar más, hoy teníamos que ser inteligentes, defender bien, estar muy conscientes. El pecado que cometimos fueron los errores en algunos lances que permitieron a Monterrey hacer el placaje, somos autocríticos en este aspecto", amenazó el brasileño.

Las Águilas fueron de las mejores ofensivas en la fase regular del Torneo Apertura 2025 y Monterrey no guardaba el cero en su portería desde dos meses atrás. Esta vez todo fue diferente.

"No fue que jugáramos mal, pero los errores nos costaron caro, la verdad. El partido de vuelta es mucho que perder, el juego de vuelta vamos a ver un América con ímpetu ofensivo más grande, va a ser un lindo partido de ver, iremos con todo", concluyó Jardine ayer por la noche.

¿Cuándo juegan América vs Monterrey en la CDMX?

El partido de vuelta entre América y Monterrey se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México el próximo sábado, a las 17:00 horas, encuentro que definirá al equipo que avanzará a la semifinal y que concentra la expectativa por el desempeño mostrado ayer por dos de las plantillas más poderosas del futbol mexicano.

