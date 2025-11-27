Los Xolos de Tijuana hicieron pesar la cancha del estadio Caliente, sobre la que borraron a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, tras golearlos 3-0 en la Ida de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, dando así un paso importante hacia la ronda de semifinales.

En un encuentro que terminó entrada la madrugada del centro del país, los dirigidos por Sebastián “Loco” Abreu mostraron una cara agresiva, volcados en todo momento al frente, lo que le terminó por costar caro a unos felinos que tienen que ganar por tres goles en su casa si es que desean dar el paso a la siguiente fase del campeonato.

El marcador se inauguró a los 27 minutos luego de que Kevin Castañeda disparara desde tres cuartos de cancha, venciendo a Nahuel Guzmán.

Para la segunda mitad, el cuadro fronterizo mantuvo la tónica, de estar volcado al frente y amplió su ventaja al 54’, cuando Mourad El Ghezouani conectó un sólido remate de cabeza desde el corazón del área tras un tiro de esquina, en el que nada pudo hacer el “Patón” Guzmán.

Para cerrar la cuenta tuvo que aparecer la joya fronteriza. Gilberto Mora se encargó de marcar la tercera anotación al minuto 71, después de recibir en el corazón del área un servicio de Domingo Blanco, tras lo cual sacó un disparo con la marca encima de dos defensores, cruzando a Guzmán para desatar la locura.

Este sábado Tijuana podría liquidar la serie o se estaría dando un milagro felino.