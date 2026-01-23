La escudería Ferrari de Fórmula 1 (F1) presentó este viernes 23 de enero, en el circuito de Fiorano (Módena, norte), su nuevo monoplaza para la temporada 2026, el SF-26 con el que el británico Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo, luchará junto al monegasco Charles Leclerc por devolver a la escudería italiana a lo más alto de la categoría reina del motor, en una temporada marcada por el cambio de reglamento.

El nuevo monoplaza, el número 72 en la historia de la escudería para la F1, marca el segundo proyecto de Loic Serra, ingeniero francés que se unió al equipo tras su paso por Mercedes, la escudería anterior de Hamilton.

"Dedicamos mucho tiempo a la fase de creación para captar al máximo el nuevo contexto normativo y técnico. También tuvimos que asegurarnos de que la arquitectura del coche nos proporcionara la flexibilidad suficiente para el desarrollo durante la temporada", ponderó el galo.

Así es el nuevo SF-26

En cuanto a la estética, una de las características más notables es el retorno a la pintura con acabado brillante, reemplazando el mate utilizado durante las últimas siete temporadas. Específicamente, el color rojo se presenta más vivo e intenso. También es importante señalar la reaparición del blanco en el área del piloto y el azul en el alerón trasero.

Debido a la introducción de nuevas regulaciones técnicas y deportivas este año, el SF-26 será un vehículo más ligero.

El chasis, según explicó la propia escudería en su presentación, "abandona la aerodinámica de efecto suelo en favor de un enfoque diferente, con líneas más limpias y una filosofía general centrada en reducir el peso y mejorar la eficiencia, en línea con los objetivos establecidos por la F1 para estas regulaciones".

La unidad de potencia también sufrió ligeras modificaciones. "Es una nueva generación híbrida que incrementa aún más la contribución del sistema eléctrico. Esto requirió un enfoque de diseño completamente nuevo y una estrecha integración entre el chasis y la unidad de potencia", desveló Ferrari.

Frederic Vasseur, jefe de equipo, calificó el monoplaza como "el resultado de un enorme esfuerzo de equipo". EFE / Scuderia Ferrari Press Office

Para Leclerc, en su octava temporada con el "Cavallino Rampante", las nuevas regulaciones de 2026 "exigen un nivel de preparación aún mayor, especialmente para nosotros, los pilotos".

"Hay muchos sistemas nuevos que comprender y optimizar, por lo que nos hemos involucrado mucho desde las primeras etapas del desarrollo del proyecto. Ya hemos vivido juntos cambios normativos importantes, por lo que sabemos lo complejo que puede ser este reto, pero estamos trabajando con mucha motivación para llegar a la pista lo mejor preparados posible", apuntó el monegasco.

"La gestión de la energía y la unidad de potencia serán algunos de los aspectos más relevantes, un reto fascinante que nos obligará a los pilotos a adaptarnos rápidamente, confiando más en el instinto al principio y, luego, cada vez más en datos precisos", añadió.

Lewis Hamilton aseguró que es "el mayor cambio normativo" que he vivido en su carrera. Y, al igual que su compañero, atisbó mucho protagonismo del piloto.

"Como piloto, participar desde el principio en el desarrollo de un coche tan diferente ha sido un reto especialmente fascinante, trabajando en estrecha colaboración con los ingenieros para ayudar a definir una dirección clara para el mismo. Será un año extremadamente importante desde el punto de vista técnico, en el que el piloto desempeñará un papel fundamental en la gestión de la energía, la comprensión de los nuevos sistemas y la contribución al desarrollo del coche", explicó.

Por su parte, el francés Frederic Vasseur, jefe de equipo, calificó el monoplaza como "el resultado de un enorme esfuerzo de equipo".

"Representa el comienzo de una aventura completamente nueva, basada en un conjunto de reglas diferentes que inevitablemente traen consigo una serie de incógnitas", añadió.

Las pruebas de pretemporada 2026

Los pilotos tuvieron la oportunidad de saltar a la pista del circuito de Fiorano para una primera prueba con su nuevo monoplaza, en unas circunstancias no óptimas al estar mojada la pista por la lluvia en la región de la Emilia-Romaña en la que se encuentra ubicado.

Por reglamento, en esta primera sesión, el tiempo de rodaje de cada piloto está restringido. Las pruebas privadas, que permitirán un mayor rodaje, se llevarán a cabo en Barcelona entre el 26 y el 30 de enero.

Los tests oficiales de Baréin se llevarán a cabo en dos tandas: del 11 al 13 de febrero y, posteriormente, del 18 al 20 del mismo mes. La temporada dará comienzo el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia 2026.

