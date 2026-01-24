Héroes de Zací, el equipo del futbol mexicano en escándalo de apuestas

Ayer, el partido de la Liga Premier MX, equivalente a la tercera división del futbol mexicano, entre Cañoneros FC y Héroes de Zací fue suspendido tras denuncias de amenazas y presunto amaño del juego.

Héroes de Zací, equipo con sede en Texcoco, Estado de México, señaló en un comunicado que un grupo de cinco jugadores está siendo investigado por estar involucrado en una “situación irregular”.

“De acuerdo con la información recolectada hasta este momento, dichos jugadores han manifestado haber sido amenazados y extorsionados por terceros ajenos al club y a la Liga Premier, presuntamente vinculados con actividades delictivas relacionadas con apuestas ilegales, quienes mediante intimidaciones directas contra su integridad y la de sus familias buscaron obtener un beneficio económico”, se lee en el documento compartido en sus redes sociales.

La directiva del club aseguró que no existe ningún tipo de evidencia de que “dichos jugadores hayan participado activamente en sistemas de apuestas de casas de juego”. Sin embargo, tomó la decisión de separarlos del plantel.

Héroes de Zací nació en 2015 en Valladolid (antigua Zací), Yucatán, y ha tenido como otras sedes a la Ciudad de México y al Estado de México. Apenas en 2025 consiguió su ascenso a la Liga Premier MX.

La postura del equipo es trabajar en conjunto con la Liga Premier para buscar erradicar este problema que daña la imagen del futbol mexicano, en especial la de la Liga Premier MX.

Apuestas ilegales manchan a la Liga Premier MX

El caso recuerda al escándalo de partidos amañados en el que se vieron involucrados el año pasado jugadores del Real Apodaca y del Correcaminos UAT, ambos equipos de la Liga Premier MX.

En aquella ocasión, una investigación de la Federación Mexicana de Futbol determinó sanciones de 16 años de suspensión para un jugador de Apodaca y otro de la UAT. El castigo les impide formar parte de cualquier club afiliado, tanto en el área deportiva como administrativa.

Otros tres futbolistas fueron suspendidos por siete años, y dos más recibieron sanciones de dos años.

El incidente también despertó un debate sobre el amaño de partidos, ya que en México esta conducta no está tipificada como delito ni en el Código Penal Federal ni en la Ley General de Cultura Física y Deporte, lo que impide sanciones judiciales para los involucrados.