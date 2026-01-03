El calendario completo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) contempla un total de 24 carreras. Entre las fechas más destacadas se encuentra el Gran Premio de México, competencia que se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte de la recta final del campeonato.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la F1 informaron a mediados del año pasado que la temporada arrancará del 6 al 8 de marzo en Melbourne, Australia, y concluirá del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi. La carrera en México será la vigésima del calendario, ubicada de forma estratégica entre las fechas de Austin y São Paulo, dentro de la tradicional gira americana de otoño.

El Mundial de F1 2026 también significa el inicio de una nueva etapa para la categoría reina del automovilismo, con la entrada en vigor de nuevas regulaciones técnicas y el uso de combustibles 100% sostenibles. Además, el calendario incluye el debut del Gran Premio de Madrid, programado del 11 al 13 de septiembre, que cerrará la temporada europea; en un dato más interesante está el regreso del mexicano Sergio "Checo" Pérez, aunque ahora formará parte de una nueva escudería, Cadillac.

Calendario completo de la F1 2026

Fechas | Gran Premio | Ciudad sede

6-8 de marzo | Australia | Melbourne

13-15 de marzo | China | Shanghái

27-29 de marzo | Japón | Suzuka

10-12 de abril | Baréin | Sakhir

17-19 de abril | Arabia Saudí | Yeda

1-3 de mayo | Estados Unidos | Miami

22-24 de mayo | Canadá | Montreal

5-7 de junio | Mónaco | Mónaco

12-14 de junio | España | Barcelona

26-28 de junio | Austria | Spielberg

3-5 de julio | Reino Unido | Silverstone

17-19 de julio | Bélgica | Spa-Francorchamps

24-26 de agosto | Hungría | Budapest

21-23 de agosto | Países Bajos | Zandvoort

4-6 de septiembre | Italia | Monza

11-13 de septiembre | España | Madrid

25-27 de septiembre | Azerbaiyán | Bakú

9-11 de octubre | Singapur | Singapur

23-25 de octubre | Estados Unidos | Austin

30 de octubre-1 de noviembre | México | Ciudad de México

6-8 de noviembre | Brasil | São Paulo

19-21 de noviembre | Estados Unidos | Las Vegas

27-29 de noviembre | Qatar | Losail

4-6 de diciembre | Abu Dabi | Yas Marina

