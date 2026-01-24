Este sábado 24 de enero de 2026, el futbol presenta una atractiva cartelera de partidos en el segundo día del fin de semana. Los encuentros programados ofrecen múltiples opciones para seguir la acción en vivo desde cualquier lugar, gracias a la amplia variedad de transmisiones disponibles.Con el propósito de facilitar la organización de tu agenda, te dejamos una guía completa con todas las alternativas para ver cada partido, que incluyen televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. Revisa los horarios y las distintas opciones de acceso para no perder detalle de la jornada y disfrutar la pasión del futbol en vivo.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF