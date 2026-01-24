Sábado, 24 de Enero 2026

Futbol hoy 24 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este sábado 24 de enero de 2026, el futbol presenta una atractiva cartelera de partidos en el segundo día del fin de semana. Los encuentros programados ofrecen múltiples opciones para seguir la acción en vivo desde cualquier lugar, gracias a la amplia variedad de transmisiones disponibles.

Con el propósito de facilitar la organización de tu agenda, te dejamos una guía completa con todas las alternativas para ver cada partido, que incluyen televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. Revisa los horarios y las distintas opciones de acceso para no perder detalle de la jornada y disfrutar la pasión del futbol en vivo.

Partidos hoy sábado 24 de enero de 2026 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Atlante vs TM Fútbol Club | 17:00 | Canal por confirmar |
  • Tlaxcala vs Irapuato | 18:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |
  • Cancún FC vs Alebrijes Oaxaca | 19:00 | AYM Sports |
  • Venados vs Dorados de Sinaloa | 20:00 | Canal por confirmar |

Partidos hoy sábado 24 de enero de 2026 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • San Luis vs Xolos | 16:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Juárez vs Cruz Azul | 18:00 | FOX One, Tubi |
  • Tigres vs Atlas | 20:06 | FOX One, Tubi |

Partidos hoy sábado 24 de enero de 2026 – La Liga EN VIVO

  • Rayo Vallecano vs Osasuna | 07:00 | SKY Sports |
  • Valencia CF vs Espanyol | 09:15 | SKY Sports |
  • Sevilla FC vs Athletic Club | 11:30 | SKY Sports |
  • Villarreal vs Real Madrid | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 24 de enero de 2026 – Premier League EN VIVO

  • West Ham vs Sunderland | 06:30 | FOX One, FOX |
  • Manchester City vs Wolverhampton | 09:00 | HBO Max |
  • Fulham vs Brighton | 09:00 | FOX One |
  • Burnley vs Tottenham | 09:00 | HBO Max, TNT, TNT Sports |
  • Bournemouth vs Liverpool | 11:30 | FOX One |

Partidos hoy sábado 24 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

  • Como 1907 vs Torino | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Fiorentina vs Cagliari | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • US Lecce vs Lazio | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy sábado 24 de enero de 2026 – Ligue 1 EN VIVO

  • Rennes vs Lorient | 10:00 | FOX One, FOX |
  • Le Havre AC vs AS Monaco | 12:00 | FOX One, FOX |
  • Olympique de Marseille vs Lens | 14:05 | FOX One, TV5 Monde, FOX |

Partidos hoy sábado 24 de enero de 2026 – Bundesliga EN VIVO

  • Bayer Leverkusen vs Werder Bremen | 08:30 | SKY Sports |
  • Mainz 05 vs VfL Wolfsburg | 08:30 | SKY Sports |
  • FC Bayern vs Augsburg | 08:30 | SKY Sports |
  • Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim | 08:30 | SKY Sports |
  • Heidenheim vs RB Leipzig | 08:30 | SKY Sports |
  • Union Berlin vs Borussia Dortmund | 11:30 | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 24 de enero de 2026 – Eredivisie EN VIVO

  • Ajax vs Volendam | 09:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • PSV Eindhoven vs NAC Breda | 13:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

