La escudería Mercedes difundió este jueves 22 de enero las primeras imágenes de su nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1), con lo que se sumó a la ola de presentaciones que ya protagonizaron Red Bull, Racing Bulls, Haas y Audi. Con esto, el equipo comienza oficialmente su camino rumbo a una de las temporadas más esperadas de los últimos años.

El nuevo coche de Mercedes ha sido bautizado como W17, en referencia a la campaña del mismo número desde el regreso de la marca a la F1 en el año 2010. A nivel estético, el coche mantiene el tradicional color plateado que ha distinguido históricamente a la escudería, ahora combinado con negro y detalles en turquesa, un guiño directo a su principal patrocinador, Petronas. A diferencia de años recientes, el tono gris se ve más claro, una decisión que posiblemente apunte al diseño del equipo de Audi, que esta semana presentó el primer monoplaza de su historia en la máxima categoría del automovilismo.

Más allá del diseño, el W17 genera altas expectativas en el plano deportivo. Para muchos aficionados, Mercedes parte como uno de los equipos favoritos al título en una temporada que estará marcada por cambios técnicos. A partir de este año, los monoplazas deberán adaptarse a un nuevo reglamento que los hará más pequeños y ligeros, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el espectáculo en pista. En el tema mecánico, los motores híbridos incorporarán un mayor aporte de energía eléctrica y utilizarán carburantes 100% sostenibles, una apuesta clara de la F1 por la innovación y la sostenibilidad.

El nuevo coche de la escudería será conducido nuevamente por el británico George Russell, acompañado por el italiano Andrea Kimi Antonelli. Ambos pilotos tendrán su primer contacto con el W17 la próxima semana, cuando el monoplaza debute en los ensayos a puerta cerrada que se realizarán en el Circuit de Barcelona-Cataluña.

Otros equipos que ya revelaron imágenes de su coche para 2026

Audi

El monoplaza de Audi, según las imágenes publicadas en sus redes sociales, tiene una estética en la que predomina el color plata con acabados metálicos, acompañado por detalles en negro y el logotipo de los cuatro aros en rojo, colocado de forma destacada en la carrocería.

Racing Bulls

El coche de Racing Bulls cuenta con una decoración visualmente cargada. El monoplaza combina blanco, azul y rojo, con una fuerte presencia de los logotipos de Red Bull y Visa a lo largo del chasis. El aspecto dinámico se ve reforzado por detalles fluorescentes en zonas importantes del coche.

Haas

El nuevo auto de F1 de Haas mantiene una identidad reconocible, basada en el blanco como color principal, acompañado por negro y rojo. El diseño es limpio y simétrico, con el nombre del equipo ocupando un lugar central y dominante en los laterales.

Red Bull

El nuevo coche de Red Bull Racing también mantiene una imagen reconocible, dominada por el azul oscuro como color base, combinado con detalles en rojo y amarillo que resaltan el emblema del toro en los laterales.

