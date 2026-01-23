Stephano Carrillo marca su primer gol en Europa y guía la victoria del Dordrecht en Holanda

El delantero mexicano, Stephano Carrillo marcó su primer gol con el Dordrecht de los Paises Bajos, el goleador surgido en las fuerzas básicas del Santos Laguna ingreso cambio y fue determinante para que el Dordrecht lograra una victoria por 3-2 en la Segunda División de Holanda.

Carrillo entró al terreno de juego al minuto 65 y su presencia se hizo notar casi de inmediato. Cinco minutos después de haber ingresado, aprovechó una jugada que inició con un balón largo y continuó con una prolongación de un compañero. Un error de la defensa rival le permitió quedar de frente al portero y, pese al ligero desvío del arquero, el balón terminó en las redes para romper el empate 1-1.

El gol significó un momento especial para Carrillo, quien tuvo que esperar desde su llegada al futbol europeo y desde su incorporación al Dordrecht para poder estrenarse como goleador. Aunque hoy defiende los colores del club neerlandés, el mexicano pertenece al Feyenoord, institución que adquirió su pase tras su paso por Santos Laguna.

El encuentro mantuvo la intensidad hasta el final. Dordrecht aumentó la ventaja al minuto 80, mientras que el equipo visitante había descontado previamente al 74, lo que dejó un marcador cerrado pero favorable para el conjunto del atacante mexicano.

A pesar del triunfo, el Dordrecht sigue ubicado en la zona media de la clasificación, por lo que necesitará sumar resultados positivos en la recta final del torneo para aspirar a posiciones más altas. Actualmente, el equipo se encuentra en el lugar 13 de la tabla con 28 puntos.

Con el conjunto de Rotterdam, Carrillo tuvo pocas participaciones en el primer equipo, pero no logró marcar. Sus anotaciones se dieron únicamente en la categoría Sub-21, motivo por el cual el club decidió cederlo a préstamo. En su actual etapa con el Dordrecht, ya acumula 20 partidos disputados en la temporada, y esta fue su primera anotación, además de resultar decisiva para la victoria.

