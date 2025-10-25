El Autódromo Hermanos Rodríguez continúa vibrando con la emoción del Gran Premio de México 2025 de Fórmula 1 (F1). Este sábado 25 de octubre es el segundo día de actividades, con los pilotos afinando detalles en la última práctica libre antes de disputar la sesión de clasificación (mejor llamada "qualy", la forma corta de "qualification" en inglés), que definirá las posiciones de salida para la esperada carrera del domingo. Por si quieres ver la actividad en vivo, te dejamos los canales y el horario donde se visualizará.

Los primeros entrenamientos libres tuvieron lugar ayer viernes, donde la afición mexicana se dio cita para entregarse en cuerpo y alma a Patricio O'Ward, piloto regiomontano de McLaren que le tocó subirse al auto de Lando Norris para manejar la Práctica Libre 1.

Durante la primera tanda, el mexicano terminó en la posición número 13, pese haber corrido con una fuerte gastroenteritis. Charles Leclerc se encargó de liderar con un tiempo de 1:18.380, seguido por Kimi Antonelli y Nico Hülkenberg.

Para la segunda sesión de entrenamientos, ya con los pilotos titulares en cada monoplaza, Max Verstappen se colocó en la punta de la clasificación con un tiempo de 1:17.392, un segundo más rápido que lo marcado por Leclerc en la primera práctica. El monegasco marcó el segundo crono más rápido de la jornada, donde Kimi Antonelli terminó tercero, colocándose como la sorpresa del día.

Ahora, los pilotos enfrentan su última prueba libre para después darle paso a la clasificación, la cual consta de tres fases, donde en cada una se van eliminando los últimos cinco tiempos.

En la qualy también se define el orden de la parrilla, aunque después de la misma pueden existir cambios en caso de que una escudería tome la decisión de cambiar algún componente del monoplaza, ya sea moto, caja de velocidades, chasis y demás.

Así funciona la "qualy" en la F1

El sábado previo a una carrera de F1 se realiza la "qualy", una sesión que termina por definir el orden de salida del domingo. Los 20 pilotos compiten por lograr el mejor tiempo y quedarse con la "pole position", es decir, el primer lugar en la parrilla.

Todo comienza con la Q1, que dura 18 minutos. En ese tiempo, cada corredor intenta marcar su vuelta más rápida; los cinco más lentos quedan eliminados y saldrán desde los últimos lugares.

Luego llega la Q2, con los 15 mejores tiempos. Todos empiezan de nuevo, sin importar lo que hicieron antes. Tienen 15 minutos y, al final, otros cinco quedan fuera.

Por último, la Q3 reúne a los 10 más rápidos del día. En esta ronda se decide quién consigue la "pole" y quién partirá en los siguientes lugares. Es el momento más emocionante antes de la gran carrera del domingo.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Clasificación del GP de México 2025?

Fecha y hora: sábado 25 de octubre, 15:00 horas tiempo del centro de México

Transmisión (canales): Canal 5, Sky Sports y F1TV

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ¿Cómo ver HOY los partidos que transmite FOX One en México?

OF