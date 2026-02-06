México Verde, el nombre que reciben los Tomateros de Culiacán en la Serie del Caribe 2026, logró derrotar a República Dominicana en el juego que cerró la Fase de Cuartos de Final del torneo, luego de una gran remontada que concluyó el encuentro 10-7.

La novena dirigida por Lorenzo Bundy mostró carácter, garra y corazón para revertir un escenario que por momentos parecía adverso y que terminó por sacudir el panorama rumbo a la Semifinal. Te diremos todos los detalles para que no te pierdas el frenético encuentro EN VIVO. ¿Logrará México pasar a la Gran Final de la Serie del Caribe?

El emocionante encuentro contra Leones del Escogido

El encuentro no inició favorable para los Tomateros de Culiacán. A lo largo del partido, México llegó a verse abajo en la pizarra por una diferencia de hasta cuatro carreras, reflejo del poder ofensivo dominicano y de un duelo que parecía inclinarse del lado caribeño.

México Verde supo esperar su momento: la clave del encuentro llegó en la octava entrada, cuando los mexicanos armaron un espectacular rally de seis carreras . Imparables en el momento justo, combinados con errores e imprecisiones defensivas de República Dominicana, abrieron la puerta para una remontada que silenció a la afición dominicana y encendió el dugout tricolor.

El partido también se distinguió por el poder ofensivo de ambas novenas, ya que se conectaron cinco cuadrangulares en total. No obstante, el jonrón más determinante fue el de Estevan Florial, quien conectó el batazo que puso las rayitas definitivas y terminó de inclinar la balanza a favor de México.

El jardinero Florial fue la gran figura para Culiacán al irse de 2-3, remolcar dos carreras y recibir dos pasaportes, siendo un constante dolor de cabeza para el pitcheo dominicano. Su actuación no solo selló la victoria, sino que también reforzó la confianza del equipo de cara a lo que viene .

¿Dónde ver EN VIVO México Verde vs República Dominicana?

El pasado triunfo sirvió como un anticipo de lo que se espera en la Semifinal de la Serie del Caribe 2026, pues Tomateros de Culiacán y Leones del Escogido volverán a verse las caras en un duelo que promete nuevamente intensidad y dramatismo.

Fecha: 6 de febrero

Hora: 14:00

Transmisión: Disney+ y YouTube (Canal Liga ARCO Mexicana del Pacífico, sólo para miembros)

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horarios del tiempo del centro de México

