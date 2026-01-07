Cadillac: Un equipo, mil desafíos

A 58 días de que se ponga en marcha la temporada 2026 de la Fórmula 1, una de las grandes incógnitas que ronda en la mente de los aficionados es cómo se desempeñarán los nuevos equipos y cómo se adaptarán a las nuevas reglas. Entre estos equipos, uno de los más esperados es la escudería Cadillac, que hará su debut en la parrilla. El equipo contará con dos grandes pilotos: el tapatío Sergio “Checo” Pérez, quien ha sido un referente para la afición latinoamericana, y el finlandés Valtteri Bottas, un veterano con gran experiencia en la Fórmula 1.

Este ambicioso proyecto será liderado por Graeme Lowdon, un veterano del automovilismo que se ha puesto al frente de la escudería para su incursión en la máxima categoría del automovilismo. En una entrevista exclusiva, Lowdon comparte cómo fue el proceso de selección de los pilotos para su equipo y habla de los grandes retos y expectativas que tienen para su primera temporada en la categoría.

Bajo la dirección de Lowdon, Cadillac se prepara para enfrentar desafíos técnicos y competitivos en un escenario muy exigente, pero con la firme intención de hacer su debut de la mejor manera posible.

— ¿Qué esperan de Cadillac como equipo?

— Creo que traer un nuevo equipo a la Fórmula 1 no es algo común; es algo muy inusual. Con el proyecto Cadillac queremos ofrecer algo nuevo a los aficionados, algo que sea realmente distinto. Los aficionados son lo más importante en la Fórmula 1, y sinceramente creemos que podemos traer un equipo diferente y atraer a un público diverso. Cadillac es un equipo respaldado por un fabricante estadounidense, lo cual es muy inusual. Contamos con TWG, que tiene un profundo conocimiento de los deportes, ya sea por su participación en la NBA o en equipos de baloncesto y beisbol, además de tener una gran visión del deporte. Por otro lado, General Motors es una marca con 120 años de historia en innovación y tecnología, una marca fantástica y realmente estadounidense. Estamos construyendo un equipo estadounidense con un fabricante que entiende el deporte. Nuestro objetivo es ofrecer algo nuevo a los aficionados.

— ¿Cuál es el mayor desafío?

— Me refiero al auto para la nueva era de la Fórmula 1, con nuevas reglas y nuevos jugadores. Si analizamos el aspecto técnico, el mayor desafío para todos los equipos será la combinación de una nueva unidad de potencia, que tendrá mucha más potencia eléctrica. Esto significa que las unidades tendrán más fuerza, neumáticos de diferente tamaño y mucha menos carga aerodinámica. Al combinar todo esto, el desafío para los ingenieros será lograr un diseño de coche que pueda gestionar este par extremadamente alto. De hecho, será un reto aún mayor para los pilotos, porque los coches anteriores disfrutan de un nivel bastante alto de carga aerodinámica, y ese cambio radical será un gran desafío para ellos.

— Siendo realistas, ¿cuáles son sus expectativas y cuál dirían que es un buen resultado para 2026?

Bueno, no lo sabemos, y esa es la ventaja para los aficionados. Si le hacen la misma pregunta a los otros 10 directores de equipo, ninguno sabe quién tendrá un buen rendimiento en 2026. Hay muchas novedades: nuevas regulaciones, nuevas unidades de potencia, nuevos equipos, así que nadie lo sabe. Tendríamos que decir que el desafío es mayor para nosotros que para cualquier otro equipo, porque no estuvimos compitiendo; estamos trabajando con herramientas que no están calibradas. Los otros equipos son extremadamente buenos, llevan décadas en esto, tienen gente muy inteligente, procesos muy buenos y una gran cantidad de datos históricos, algo que nosotros no tenemos. No tenemos coche, así que es importante que los aficionados entiendan que nuestro reto es mayor que el de cualquier otro. Pero claro, si somos competitivos, que es lo que intentamos desde el principio, sería un gran logro. Ya veremos.

— ¿Ha hablado con otros directores de equipo sobre la incorporación de Cadillac y cómo se toma el hecho de que serán los nuevos integrantes de la parrila?

— He estado involucrado en la Fórmula 1 durante mucho tiempo, así que conozco a todos los directores de equipo. Algunos son buenos amigos y tenemos una relación a dos niveles: amistad y profesionalismo. No es ningún secreto que hubo mucha resistencia a la llegada de nuestro equipo, pero ahora estamos dentro y como todos los demás, es igual. La Fórmula 1 es súper competitiva, todos intentan sacar ventaja de todas las maneras posibles, y nuestra recepción no es diferente. Pero, como dije, he trabajado con muchos de estos equipos y creo que tenemos una buena relación y respeto mutuo. Ciertamente respeto a sus equipos, pero mi trabajo es intentar vencerlos, y eso es lo que intentaremos hacer.

— Al formar el equipo, me refiero a los ingenieros y a los pilotos, ¿qué tuvieron en mente?

— Nos centramos mucho en la experiencia. El otro día vimos que tenemos dos mil 500 años de experiencia en el equipo directivo de Fórmula 1, pero menos de un año trabajando todos juntos en Cadillac. Por eso, era muy importante para nosotros asegurarnos de construir un equipo centrado en las personas. Queremos atraer a los mejores de la Fórmula 1. Y es difícil hacerlo en tan poco tiempo, sobre todo cuando ni siquiera teníamos una inscripción. Pero estoy muy orgulloso de haber reunido un equipo fantástico, con mucha experiencia. Y esa misma filosofía se refleja en la selección de pilotos. Como pueden ver, con Checo Pérez y Valtteri Bottas hemos apostado por la experiencia: 16 victorias entre ellos, creo que 106 podios. Estos chicos saben lo que hacen y saben cómo ayudar a construir un equipo a su alrededor. Pero también son rápidos, y no tiene sentido tener gente que nos ayude a construir un equipo, pero que no pueda conducir el coche rápido. Para nosotros fue la combinación perfecta.

— ¿Cómo lidiar con eso? ¿En qué se complementan?

— Se complementan muy bien, lo cual es genial, porque son muy diferentes en sus enfoques. Lo que realmente me gusta es que se conocían de antemano, pero no habían estado juntos en el mismo equipo. Desde que hicimos el anuncio de los pilotos en Nueva York, la química entre ellos fue realmente buena. Desde el principio, la energía y el entusiasmo entre ellos fueron evidentes, y eso es lo que queremos. Tenemos un gran reto por delante en 2026, y la única manera de que funcione es si todos trabajamos en estrecha colaboración con los mismos objetivos. Estoy bastante seguro de que eso es lo que veremos con estos dos pilotos.

— ¿Qué opina del creciente número de aficionados al deporte en Estados Unidos?

— La Fórmula 1 siempre ha sido algo ajeno a Estados Unidos, con NASCAR, Indy... y ha sido genial ver ese cambio. Cuando estuvimos en Austin, estaba sentado en una mesa con el logo de Cadillac en mi camiseta, y mientras caminaba por el hotel, la cantidad de gente que se paró y dijo: “La temporada que viene queremos apoyar a Cadillac”, fue genial escucharlo. Significa que estamos atrayendo nuevos aficionados a la Fórmula 1, y eso será algo bueno.

Sergio Pérez llega a Cadillac con una energía renovada. EL INFORMADOR/Archivo

Checo, piloto ejemplar

Graeme Lowdon sabe que uno de los pasos más importantes en la conformación de la escudería Cadillac era tener una alineación de pilotos competitiva y con vasta experiencia, algo que pocos equipos nuevos han podido darse el lujo a lo largo de la historia.

Por ello, la llegada de Sergio Pérez a este nuevo equipo le da al mismo un arranque sin precedentes en la categoría y de ello habla el propio director de la escudería estadounidense.

— ¿Cómo fue el contacto con Checo?

— Creo que tenemos muchísimas ganas de competir con Checo. Una de las cosas que más me impactó fue cuando lo llamé para decirle que estaba en el equipo. Hubo una emoción genuina y mucha energía. El Checo Pérez que vemos ahora es muy diferente al que recuerdo hace 12 meses. Es genial ver eso, es genial ver ese espíritu competitivo de vuelta. Y sí, estamos deseando empezar a competir.

— ¿Qué hay sobre su relación y la del equipo con el mexicano?

— El otro día dijo algo así como que todos en el equipo sienten que reciben apoyo, que la gente lo escucha. De hecho, hice una captura de pantalla de esa declaración porque quiero publicarla en la fábrica. Es un mensaje contundente para el equipo, y sé que todos reaccionarán increíblemente bien. Eso es exactamente lo que queremos que piense un piloto. Así que sí, todos trabajaremos muy duro este año.

— Ya estuvo en México con Checo después del evento en Nueva York ¿Le sorprendió la energía de la afición?

— Supongo que la afición siempre me sorprende, pero no debería sorprenderme porque llevamos una década compitiendo en México. Lo que más me gusta del país es su pasión, especialmente aquí en el Hermanos Rodríguez, con la sección del estadio, que realmente se siente como una arena. La energía que emana de la afición es algo muy especial. A cualquiera que no haya ido al Gran Premio de México, le animo a que lo haga porque es algo realmente especial. Estoy deseando ver la reacción este año con Checo conduciendo un Cadillac. Espero que muchos aficionados vengan y digan lo mucho que lo están disfrutando.

PERFIL

Experto en arrancar equipos desde cero

Graeme Lowdon, británico de 60 años, es el nuevo director del equipo Cadillac F1, que debutará en la Fórmula 1 en 2026.

Ha sido CEO de Virgin Racing y Marussia, jugando un papel clave para llevar estos equipos a la competencia de élite.

También lideró Manor Motorsport en el Campeonato Mundial de Resistencia.

En Cadillac F1, Lowdon lidera un proyecto ambicioso, enfocándose en la gestión de equipos y personas con una visión estratégica que combina ingeniería y liderazgo empresarial.

Su experiencia en la F1 lo posiciona como un líder clave para el éxito del equipo desde su debut.

ANTECEDENTES

Equipos debutantes en F1 en el Siglo XXI y sus resultados

Equipo Pilotos en el debut Puntos en el primer año Temporadas en F1 Podios Poles Toyota Allan McNish y Mika Salo 2 (2002) 8 13 3 Virgin Timo Glock, Lucas di Grassi y Jerome d’Ambrosio 0 (2010) 6 0 0 HRT Bruno Senna, Karun Chandhok, Sakon Yamamoto y Christian Klein 0 (2010) 3 0 0 Haas Esteban Gutiérrez, Romain Grosjean y Charles Leclerc 29 (2016) 10 1 0

GS