Oscar Piastri volvió a demostrar que está hecho para los grandes escenarios. El piloto australiano de McLaren se llevó la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar 2025, disputada este sábado en el Circuito Internacional de Lusail, en una competencia corta, pero intensa, que añadió aún más drama a la pelea por el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 (F1).

Piastri, firme y sin errores durante las 19 vueltas, resistió la presión constante de George Russell, quien terminó en un sólido segundo lugar. El británico de Mercedes nunca bajó los brazos y mantuvo su ritmo a pesar de no tener el coche más rápido en el tramo final. El podio lo completó Lando Norris, líder del campeonato, que limitó daños y sumó puntos importantes de cara a la carrera del domingo.

La salida fue un capítulo aparte. Max Verstappen, que largó desde la sexta posición, tuvo un arranque fulminante gracias al trabajo de Yuki Tsunoda. El japonés, agresivo, pero inteligente, bloqueó parcialmente al Aston Martin de Fernando Alonso en los primeros metros, permitiendo que el neerlandés escalara posiciones rápidamente. La maniobra permitió a Verstappen colocarse momentáneamente en posición de podio. Sin embargo, Tsunoda posteriormente recibió una sanción de cinco segundos por exceder los límites de pista, lo que empañó su desempeño, aunque no opacó su aporte estratégico a Red Bull.

A pesar del gran arranque de Verstappen, el tres veces campeón del mundo no pudo sostener el ritmo en la segunda mitad de la prueba y terminó relegado al cuarto lugar. El desgaste de neumáticos y un McLaren claramente más consistente impidieron que Max pudiera pelear por el podio, aunque su recuperación desde la sexta posición fue destacable.

El gran beneficiado de la jornada fue Oscar Piastri, quien recorta diferencias en el campeonato y se confirma como un contendiente legítimo al título. Con la combinación de resultados, la tabla general queda al rojo vivo: Lando Norris llega al domingo con 396 puntos, seguido muy de cerca por Oscar Piastri con 374, y por Max Verstappen con 371.

El Gran Premio de Qatar, que repartirá los tradicionales 25 puntos al ganador, promete ser un choque directo entre los tres aspirantes al título. Con apenas 25 puntos de diferencia entre el primero y el tercero, la tensión en Lusail será máxima. Piastri ya dio el primer golpe, pero el verdadero round se corre este domingo.

Resultados carrera Sprint en el GP de Qatar 2025

Oscar Piastri | McLaren | 8 puntos George Russell | Mercedes | 7 puntos Lando Norris | McLaren | 6 puntos Max Verstappen | Red Bull | 5 puntos Kimi Antonelli | Mercedes | 4 puntos Yuki Tsunoda | Red Bull | 3 puntos Fernando Alonso | Aston Martin | 2 puntos Carlos Sainz | Williams | 1 punto

