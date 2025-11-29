Todo jugador que tenga que recibir la intervención del equipo médico en el terreno de juego por un problema físico tendrá que abandonar el campo durante dos minutos para evitar toda pérdida de tiempo, anunció este sábado la FIFA, que probará esta nueva regla en la Copa Árabe. Esta medida busca garantizar que el juego fluya y que los jugadores no simulen lesiones para detener el ritmo del partido, una práctica que ha sido criticada por aficionados y entrenadores.

Al final de ese torneo, que se disputa del 1 al 18 de diciembre en Qatar, "los árbitros evaluarán todos los detalles de esta experiencia y tomarán una decisión" sobre la posible implementación de la medida de forma permanente, explicó a la agencia AFP Roberto Grassi, responsable de los torneos júnior de la FIFA, en el marco de una conferencia de prensa, precisando que no hay una decisión definitiva sobre esta medida.

"Probamos, pensamos, vemos las reacciones… Luego consultaremos a las partes antes de tomar una decisión", añadió. "La Copa Árabe es un torneo importante para hacer estas pruebas", subrayó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, declaró a Al Kass TV que la instancia desea que el futbol resulte más atractivo y más apasionante para todos, precisando que la principal intención de estos cambios es "acelerar el juego" .

Sobre esta nueva regla para el futbol

Esta nueva regla "se aplicará en todos los casos, salvo si el rival del jugador lesionado recibe una tarjeta amarilla o es expulsado por el incidente", puntualizó Collina.

"Las lesiones de los arqueros estarán también exentas, ya que un equipo no puede jugar sin arquero", aclaró.

El objetivo de la regla es "atender solo a los jugadores realmente lesionados y no a los que simulan una lesión", indicó por su parte Hani Ballan, vicepresidente del Comité de Árbitros.

"Cuando un jugador se lesione, el árbitro se acercará y preguntará si la situación necesita la intervención del personal médico o si el jugador puede continuar jugando. Eso permitirá acelerar el juego y reducir las pérdidas de tiempo", insistió Hani Ballan.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: El campeonato de pilotos sigue al rojo vivo en la F1

OF