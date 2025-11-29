Oscar Piastri firmó un fin de semana perfecto en el Circuito de Lusail al quedarse este sábado con la pole position para el Gran Premio de Qatar 2025 de Fórmula 1 (F1), que se disputará este domingo a las 10:00 horas (tiempo del centro de México). El piloto australiano de McLaren volvió a demostrar que atraviesa por el mejor momento de su joven carrera, al marcar la vuelta más rápida en una clasificación intensa, estratégica y con un cierre dramático que mantiene el campeonato al rojo vivo.La Q3 se definió en los últimos segundos, cuando Lando Norris, quien venía marcando sectores rápidos, cometió un pequeño error y levantó el pie del acelerador para evitar perder la vuelta. Ese instante fue suficiente para que Piastri capitalizara la oportunidad y se adueñara del primer puesto en la parrilla. Así, McLaren bloqueó la primera fila con Piastri y Norris, confirmando su dominio absoluto en Qatar y enviando un mensaje contundente a Red Bull y Mercedes.Y por si el dramatismo fuera poco, Max Verstappen, el tetracampeón del mundo y aún vivo en la pelea por el título, saldrá desde la tercera posición, listo para atacar desde el arranque, aunque ha tenido limitaciones y problemas con el RB21 en todo lo que va de fin de semana, acusando rebote y saltos en el auto.El neerlandés, que necesita sumar fuerte para mantener sus aspiraciones, mostró un ritmo competitivo, aunque insuficiente para destronar a los McLaren en una vuelta lanzada. Con él arrancando detrás de los autos "papaya", el comienzo del Gran Premio promete máxima tensión y una primera curva que podría definir gran parte del desenlace.En contraste, Ferrari volvió a firmar una clasificación decepcionante. Lewis Hamilton quedó eliminado en la Q1, sin ritmo, sin agarre y completamente desconectado de la zona competitiva, por lo que largará desde el lugar 18. Charles Leclerc tuvo un desempeño ligeramente mejor, pero tampoco estuvo a la altura de los líderes: avanzó a Q3, aunque solo para ubicarse décimo, demasiado lejos para aspirar a un podio salvo que la carrera se torne caótica.Para McLaren y especialmente para Piastri, el fin de semana ha sido brillante: victoria en el Sprint y ahora la pole position. Con el campeonato apretadísimo entre Norris, Piastri y Verstappen, Qatar se perfila como una batalla de nervios desde la vuelta 1. El título está en juego y Lusail será el escenario del siguiente capítulo decisivo.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF