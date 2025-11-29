Oscar Piastri firmó un fin de semana perfecto en el Circuito de Lusail al quedarse este sábado con la pole position para el Gran Premio de Qatar 2025 de Fórmula 1 (F1), que se disputará este domingo a las 10:00 horas (tiempo del centro de México). El piloto australiano de McLaren volvió a demostrar que atraviesa por el mejor momento de su joven carrera, al marcar la vuelta más rápida en una clasificación intensa, estratégica y con un cierre dramático que mantiene el campeonato al rojo vivo.

La Q3 se definió en los últimos segundos, cuando Lando Norris, quien venía marcando sectores rápidos, cometió un pequeño error y levantó el pie del acelerador para evitar perder la vuelta. Ese instante fue suficiente para que Piastri capitalizara la oportunidad y se adueñara del primer puesto en la parrilla. Así, McLaren bloqueó la primera fila con Piastri y Norris, confirmando su dominio absoluto en Qatar y enviando un mensaje contundente a Red Bull y Mercedes.

Y por si el dramatismo fuera poco, Max Verstappen, el tetracampeón del mundo y aún vivo en la pelea por el título, saldrá desde la tercera posición, listo para atacar desde el arranque, aunque ha tenido limitaciones y problemas con el RB21 en todo lo que va de fin de semana, acusando rebote y saltos en el auto.

El neerlandés, que necesita sumar fuerte para mantener sus aspiraciones, mostró un ritmo competitivo, aunque insuficiente para destronar a los McLaren en una vuelta lanzada. Con él arrancando detrás de los autos "papaya", el comienzo del Gran Premio promete máxima tensión y una primera curva que podría definir gran parte del desenlace.

En contraste, Ferrari volvió a firmar una clasificación decepcionante. Lewis Hamilton quedó eliminado en la Q1, sin ritmo, sin agarre y completamente desconectado de la zona competitiva, por lo que largará desde el lugar 18. Charles Leclerc tuvo un desempeño ligeramente mejor, pero tampoco estuvo a la altura de los líderes: avanzó a Q3, aunque solo para ubicarse décimo, demasiado lejos para aspirar a un podio salvo que la carrera se torne caótica.

Para McLaren y especialmente para Piastri, el fin de semana ha sido brillante: victoria en el Sprint y ahora la pole position. Con el campeonato apretadísimo entre Norris, Piastri y Verstappen, Qatar se perfila como una batalla de nervios desde la vuelta 1. El título está en juego y Lusail será el escenario del siguiente capítulo decisivo.

Parrilla del GP de Qatar 2025 - F1

Oscar Piastri / McLaren Lando Norris / McLaren Max Verstappen / Red Bull George Russell / Mercedes Kimi Antonelli / Mercedes Isack Hadjar / RB Carlos Sainz / Williams Fernando Alonso / Aston Martin Pierre Gasly / Alpine Charles Leclerc / Ferrari Nico Hülkenberg / Kick Sauber Liam Lawson / RB Oliver Bearman / Haas Gabriel Bortoleto / Kick Sauber Alex Albon / Williams Yuki Tsunoda / Red Bull Esteban Ocon / Haas Lewis Hamilton / Ferrari Lance Stroll / Aston Martin Franco Colapinto / Alpine

