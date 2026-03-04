F1: Checo Pérez tiene este objetivo para el GP de Australia

Mantener una visión positiva no significa ignorar los hechos. Aunque el arranque del proyecto de Cadillac en la Fórmula 1 ha sido consistente, pensar en sumar puntos en su primera aparición dentro de la categoría (programada para el 8 de marzo en Melbourne) rozaría lo extraordinario.

Si el equipo lograra colocarse dentro de los 16 primeros, el reconocimiento sería mayúsculo. Y si alcanzara el Top 12, la celebración sería inevitable. Pero en caso de que Sergio Pérez consiguiera puntos en Melbourne, el impacto sería comparable a conquistar el propio Gran Premio. De podios o triunfos, mejor no hablar, salvo que se produzca una carrera marcada por numerosos abandonos.

Para Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, completar las 58 vueltas del circuito de Albert Park, de 5 mil 278 kilómetros, representa el verdadero desafío. Concluir la competencia sin contratiempos tendría más valor que la posición final en la tabla.

Cadillac recibió hace menos de un año la autorización para integrarse a la Fórmula 1 y, desde entonces, ha debido construir una escudería desde sus cimientos. El encargo que el CEO Dan Towriss confió a Graeme Lowdon implicaba comenzar prácticamente desde cero. No había estructura previa ni base técnica consolidada.

Contar con Ferrari como proveedor de motor y transmisión permitió ahorrar una de las tareas más complejas del proyecto. A partir de ahí, Lowdon avanzó conforme a un calendario riguroso. Más de 600 contrataciones se realizaron con detalle, lo que permitió que Cadillac no faltara a ninguna sesión de pretemporada.

El shakedown en Barcelona y las pruebas en Bahréin revelaron inconvenientes iniciales en distintos sistemas del monoplaza, algo previsible en un proyecto completamente nuevo. Aun así, el auto no fue objeto de burlas en el paddock; ese papel recayó más bien en Aston Martin y Lawrence Stroll, cuyo equipo enfrentó complicaciones evidentes.

Durante los ensayos, el objetivo fue completar una simulación de carrera. Pérez lo consiguió en la jornada final, lo que permitió superar una primera prueba de fiabilidad. Falta comprobar si ese rendimiento se mantiene cuando las condiciones sean reales y bajo presión competitiva.

Cadillac dispone de una ventaja significativa: la experiencia acumulada de sus pilotos. Entre ambos suman 27 años en la Fórmula 1, con victorias y subcampeonatos mundiales en sus trayectorias. Pérez y Bottas han demostrado capacidad para adaptarse a escenarios diversos. Aunque en los test se ocultó parte del potencial real, todo indica que McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari continúan un paso adelante del resto.

Así, el pronóstico más realista y equilibrado apunta a terminar la competencia y recopilar la mayor cantidad posible de datos para afrontar el siguiente compromiso: el Gran Premio de China. Todo escenario más ambicioso requeriría una dosis adicional de optimismo.

BB