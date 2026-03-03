Confirmado por Cadillac F1: Estas son las primeras actualizaciones para Checo Pérez en el GP de Australia

Cadillac Formula 1 debutará oficialmente en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA durante el Gran Premio de Australia 2026 , a celebrarse del 6 al 8 de marzo en Melbourne. La escudería estadounidense alineará a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas en su primera carrera como equipo oficial tras la transición de Andretti Autosport a Cadillac.

El arranque de temporada no solo marca el ingreso del onceavo equipo a la parrilla, sino también el esperado regreso de Checo Pérez al máximo circuito, luego de un año lleno de incertidumbre y especulaciones sobre su futuro.

Para el director del equipo, Graeme Lowdon, poner ambos monoplazas en pista ya es un logro considerable: “El debut del Cadillac Formula 1 Team es uno de los momentos más orgullosos de mi carrera. Ha sido un enorme desafío llegar hasta aquí y estoy profundamente agradecido con todos los involucrados”, declaró.

Lowdon adelantó que el equipo presentará sus primeras actualizaciones técnicas en Melbourne, resultado de las pruebas realizadas en Barcelona y Baréin: “El Gran Premio de Australia es solo el comienzo. Nuestro objetivo es construir un proyecto sólido a largo plazo. Somos ambiciosos, pero conscientes del desafío que enfrentamos”, añadió.

Por su parte, Checo Pérez, emocionado por su nueva etapa con Cadillac, aseguró que vestir los nuevos colores representa un logro personal y profesional: “Es un honor estar en Australia este fin de semana, haciendo historia con el equipo Cadillac de Fórmula 1. Ser parte de este proyecto ha sido uno de los momentos más especiales de mi carrera”, expresó el piloto mexicano.

El debut en Melbourne marcará el inicio de una nueva era para Cadillac y una segunda oportunidad para Pérez, quien buscará demostrar que su experiencia y talento pueden llevar al nuevo equipo estadounidense a competir entre los grandes.

