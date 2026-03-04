Las emociones de la temporada de la Fórmula 1 (F1) comienzan con el Gran Premio de Australia 2026 este fin de semana, y será turno del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez para correr su primera carrera del año con la escudería Cadillac.

El GP de Australia 2026 se disputará entre los días 5 y 7 de marzo en el circuito Albert Park, ubicado en Melbourne, Australia.

La información de la página oficial de la F1 indica que el circuito donde se realiza el GP de Australia tiene una longitud de 5.278 kilómetros, y la carrera se disputa a 58 vueltas. El trazado debutó en el calendario en 1996 y desde entonces se ha convertido en uno de los escenarios tradicionales del campeonato. El récord de vuelta lo posee Charles Leclerc, quien marcó un tiempo de 1:19.813 durante el GP de 2024.

El portal explica que el circuito de Albert Park tiene un diseño que combina rectas rápidas con curvas técnicas, lo que exige un coche bien equilibrado para entrar con precisión en los giros. Además, se caracteriza por ser uno de los trazados más veloces del calendario, con vueltas de clasificación que superan los 250 km/h de promedio, como ocurrió con la pole lograda por Lando Norris en 2025.

El regreso de Checo Pérez a la F1: Su primera carrera con Cadillac en Australia

La temporada 2026 de la F1 tendrá un significado especial para los aficionados mexicanos, luego de que se confirmara el regreso del piloto jalisciense Sergio "Checo" Pérez a la máxima categoría del automovilismo.

El anuncio se dio a conocer el pasado 26 de agosto, cuando se informó que el tapatío formaría parte del nuevo proyecto de Cadillac en la parrilla de la F1. Con ello, Pérez inicia una nueva etapa en su ya larga trayectoria dentro del campeonato.

La campaña 2026 contará con 24 carreras a lo largo del calendario, y será Australia la que marcará su regreso a las pistas.

Horario y dónde ver EN VIVO el GP de Australia 2026 y a Checo Pérez con Cadillac

Este es el calendario completo de las actividades del GP de Australia 2026; incluimos los horarios y los canales de transmisión para que no te pierdas ni un detalle de las prácticas libres, la clasificación y la carrera, y puedas seguir toda la acción del fin de semana en vivo.

Evento Fecha Horario Primera prueba libre Jueves 5 de marzo 19:30 Segunda prueba libre Jueves 5 de marzo 23:00 Tercera prueba libre Viernes 6 de marzo 19:30 Clasificación Viernes 6 de marzo 23:00 GP de Australia 2026 Sábado 7 de marzo 22:00

La carrera principal de la F1, después de las pruebas libres y la clasificación, podrá ser vista en México a través de Sky Sports e Izzi en televisión restringida, así como en la plataforma de suscripción F1 TV Pro, y también podrás seguir la cobertura a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora (carrera principal): Sábado 7 de marzo, 22:00 horas

Sábado 7 de marzo, 22:00 horas Sede: Circuito Albert Park, Melbourne, Australia

Circuito Albert Park, Melbourne, Australia Transmisión: SKY Sports, F1 TV Pro

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

