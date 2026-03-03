El partido entre Puebla y Tigres formará parte de la Jornada 9 (J9) del Clausura 2026 de la Liga MX, en un momento en el que el torneo empieza a perfilar aspiraciones reales entre los equipos. Los regiomontanos apuntan a consolidarse en la zona de Liguilla, mientras el conjunto poblano necesita resultados que le permitan salir de la parte baja. Te detallamos el horario y la transmisión para verlo EN VIVO.

Tigres ocupa la sexta posición con 13 puntos tras ocho jornadas, con cuatro victorias, un empate y tres derrotas. El conjunto regio ha mostrado capacidad ofensiva, con 15 goles a favor, aunque necesita mayor regularidad para acercarse a los primeros puestos; en el tema de defensa solo ha permitido 9 anotaciones.

Su rival, Puebla, aparece en la posición 13 con 8 unidades. El equipo poblano ha tenido dificultades defensivas, con 10 goles recibidos, y requiere mayor contundencia si es que desea no seguir siendo animador del certamen.

Dónde ver EN VIVO el partido Puebla vs Tigres de la J9 - Liga MX

Este miércoles 4 de marzo, Puebla recibirá a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc en la capital poblana, dentro de la J9 del Clausura 2026. El partido está pactado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión por streaming y en señal abierta. También podrás saber cómo quedó el juego en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Miércoles 4 de marzo, 19:00 horas

Miércoles 4 de marzo, 19:00 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla Transmisión: FOX One, Azteca 7

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

